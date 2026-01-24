T e l A v i v , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l c o m a n d a n t e d e l C o m a n d o c e n t r a l e d e g l i S t a t i U n i t i , B r a d C o o p e r , è a t t e r r a t o i n I s r a e l e e i n c o n t r e r à i v e r t i c i d e l l e f o r z e d i s i c u r e z z a , i n u n ' i n i z i a t i v a a p p a r e n t e m e n t e v o l t a a c o o r d i n a r e l e o p e r a z i o n i i n c a s o d i u n p o s s i b i l e a t t a c c o a l l ' I r a n . L o r i p o r t a H a a r t z . L a s c o r s a s e t t i m a n a , i l c a p o d e l M o s s a d , D a d i B a r n e a , s i è r e c a t o n e g l i S t a t i U n i t i , s e m p r e s u l l o s f o n d o d e l l e t e n s i o n i i n I r a n .