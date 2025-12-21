T e h e r a n , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S u l n u c l e a r e , T e h e r a n è a p e r t a a u n a d i p l o m a z i a b a s a t a s u l r i s p e t t o . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o A b b a s A r a g h c h i a l t e l e f o n o c o n l a s e g r e t a r i a d e g l i E s t e r i b r i t a n n i c a Y v e t t e C o o p e r , a g g i u n g e n d o c h e " l ' I r a n n o n h a m a i r i f i u t a t o n e g o z i a t i e d i a l o g h i b a s a t i s u l r i s p e t t o d e i d i r i t t i l e g a l i e d e g l i i n t e r e s s i l e g i t t i m i d e l l a n a z i o n e i r a n i a n a , m a r i t i e n e i n a c c e t t a b i l i i c o l l o q u i b a s a t i s u u n ' i m p o s i z i o n e u n i l a t e r a l e " . A r a g h c h i h a c r i t i c a t o l a p o s i z i o n e " i r r e s p o n s a b i l e " d e l l e t r e p o t e n z e e u r o p e e ( F r a n c i a , G e r m a n i a e R e g n o U n i t o ) s u l p r o g r a m m a n u c l e a r e i r a n i a n o , a f f e r m a n d o c h e T e h e r a n è a p e r t a a c o l l o q u i n e l r i s p e t t o d e i s u o i d i r i t t i l e g a l i e d e i s u o i i n t e r e s s i l e g i t t i m i , m a r i f i u t a l ' i m p o s i z i o n e u n i l a t e r a l e . I t r e p a e s i e u r o p e i h a n n o a t t i v a t o i l m e c c a n i s m o d i r e v o c a d e l l ' a c c o r d o s u l n u c l e a r e i r a n i a n o a d a g o s t o , p o r t a n d o a l l a r e i m p o s i z i o n e d e l l e s a n z i o n i O n u a s e t t e m b r e . D o p o i l r i p r i s t i n o d e l l e s a n z i o n i O n u c o n t r o l ' I r a n , i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A b b a s A r a g h c h i h a a f f e r m a t o c h e g l i S t a t i U n i t i e t r e p o t e n z e e u r o p e e h a n n o " u c c i s o " l ' a c c o r d o n u c l e a r e d e l C a i r o a t t r a v e r s o q u e l l a c h e h a d e f i n i t o u n a s e q u e n z a d i a z i o n i o s t i l i . A r a g h c h i h a d e t t o i l m e s e s c o r s o c h e l ' a p p r o c c i o d i W a s h i n g t o n e q u i v a l e v a a " u n d i k t a t , n o n a u n a n e g o z i a z i o n e : v o g l i o n o c h e a c c e t t i a m o z e r o a r r i c c h i m e n t o e l i m i t i a l l e n o s t r e c a p a c i t à d i d i f e s a . Q u e s t a n o n è u n a n e g o z i a z i o n e " .