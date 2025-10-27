R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - È s t a t o f i r m a t o o g g i u n P r o t o c o l l o d ’ i n t e s a t r a i l C n e l e l a C o n f e r e n z a d e i p r e s i d e n t i d e l l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e . L ’ a c c o r d o - s o t t o s c r i t t o d a l p r e s i d e n t e d e l C n e l , R e n a t o B r u n e t t a , e d a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o e c o o r d i n a t o r e d e l l a C o n f e r e n z a , A n t o n e l l o A u r i g e m m a - c o n s o l i d a l a c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e t r a i l C o n s i g l i o e l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e r e g i o n a l i , d e f i n e n d o u n q u a d r o s t a b i l e d i c o o p e r a z i o n e s u t e m i d i c o m u n e i n t e r e s s e e i n p a r t i c o l a r e : s e r v i z i p e r i l l a v o r o , f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e , a p p r e n d i s t a t o e p o l i t i c h e a t t i v e d e l l a v o r o , c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a , s a l u t e e s i c u r e z z a s u l l a v o r o , n o n c h é g l i a m b i t i r e l a t i v i a l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i e a l s o s t e g n o a l l e i m p r e s e , a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a r e t e i n t e g r a t a d e i s e r v i z i s o c i a l i t e r r i t o r i a l i , a l l e a r e e i n t e r n e , a l l e a n a l i s i d e i f l u s s i m i g r a t o r i e d e l l e c o n s e g u e n t i p r o b l e m a t i c h e c o n n e s s e a l l ’ i n t e g r a z i o n e d e g l i s t r a n i e r i . L a c o l l a b o r a z i o n e r i g u a r d e r à a n c h e l e a t t i v i t à r e l a t i v e a l l a p r e d i s p o s i z i o n e d e l l a R e l a z i o n e C n e l s u i s e r v i z i p u b b l i c i e g l i i n t e r v e n t i v o l t i a p r o m u o v e r e l ’ i n c l u s i o n e s o c i o - l a v o r a t i v a d e l l e p e r s o n e p r i v a t e d e l l a l i b e r t à p e r s o n a l e , m e d i a n t e i l l a v o r o , l o s t u d i o e l a f o r m a z i o n e i n c a r c e r e e f u o r i d a l c a r c e r e . I n o l t r e , p r e v e d e a z i o n i p e r l a s p e r i m e n t a z i o n e d i q u a n t o d i s p o s t o d a l l a l e g g e 1 5 m a g g i o 2 0 2 5 n . 7 6 , s o p r a t t u t t o i n m a t e r i a d i p a r t e c i p a z i o n e g e s t i o n a l e e o r g a n i z z a t i v a n e l l e a z i e n d e a p a r t e c i p a z i o n e p u b b l i c a l e c u i q u o t e d i m a g g i o r a n z a s o n o p o s s e d u t e d a l l e R e g i o n i . “ Q u e s t o a c c o r d o - h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d e l C n e l , R e n a t o B r u n e t t a - a s s u m e p e r n o i u n g r a n d e s i g n i f i c a t o , p e r c h é s i c o l l o c a n e l q u a d r o d i u n i n t e n s o l a v o r o d i r e t e p o r t a t o a v a n t i d a l C n e l s i n d a l l ’ a v v i o d e l l a X I C o n s i l i a t u r a . I n p a r t i c o l a r e , l ’ i n t e s a v a a r a f f o r z a r e l a t e s s i t u r a d i r e l a z i o n i i n t e r i s t i t u z i o n a l i s u l p i a n o l o c a l e , q u e l l o p i ù v i c i n o a l l e e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i e d e l l e i m p r e s e s u i t e r r i t o r i . L ’ o b i e t t i v o è d i r i l a n c i a r e l a c o l l a b o r a z i o n e e i l r a c c o r d o c o n l e a u t o n o m i e t e r r i t o r i a l i e a l t e m p o s t e s s o v a l o r i z z a r e i l c o n t r i b u t o d e l l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e r e g i o n a l i a l l a d e f i n i z i o n e d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e ” . “ L e s f i d e d e l l a v o r o c h e c a m b i a , d e l l e i m p r e s e c h e d e v o n o a d a t t a r s i a l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e a d o t t a r e m o d e l l i s o s t e n i b i l i , e d e l l a s a n i t à c h e d e v e e s s e r e s e m p r e p i ù i n t e g r a t a e v i c i n a a i c i t t a d i n i , r i c h i e d o n o - h a d i c h i a r a t o A n t o n e l l o A u r i g e m m a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o e c o o r d i n a t o r e d e l l a C o n f e r e n z a - u n a r e t e d i c o o p e r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e . E c c o p e r c h é i l p r o t o c o l l o c h e o g g i f i r m i a m o h a u n v a l o r e s t r a t e g i c o : c o n s e n t e d i c o n d i v i d e r e a n a l i s i , s t u d i , d a t i , b u o n e p r a t i c h e , e d i p r o m u o v e r e p r o p o s t e e i n d i r i z z i c o m u n i s u t e m i c h e t o c c a n o d a v i c i n o l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e . L ’ i n t e s a c h e o g g i i n a u g u r i a m o , q u i n d i , n o n è s o l o u n i m p e g n o r e c i p r o c o t r a i s t i t u z i o n i , m a u n p a t t o n e i c o n f r o n t i d e i c i t t a d i n i , p e r l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l e d i s e g u a g l i a n z e , l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e s p e c i f i c i t à d e i s i n g o l i t e r r i t o r i e l a r e a l i z z a z i o n e d i u n P a e s e p i ù c o m p e t i t i v o e p i ù s o l i d a l e ” . I l P r o t o c o l l o d ’ i n t e s a è s t a t o s i g l a t o a V i l l a L u b i n a l t e r m i n e d e l l ’ e v e n t o ' S a l u t e , i m p r e s e e l a v o r o ' , p r o m o s s o d a l C n e l i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a C o n f e r e n z a d e i p r e s i d e n t i d e l l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e . L ’ i n c o n t r o h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o i s t i t u z i o n a l e s u i t e m i d e l l a q u a l i t à d e i s e r v i z i p u b b l i c i , d e l l e p o l i t i c h e p e r i l l a v o r o e d e l l o s v i l u p p o t e r r i t o r i a l e . A d a p r i r e i l a v o r i è s t a t o i l p r e s i d e n t e d e l C n e l , R e n a t o B r u n e t t a , s e g u i t o d a l l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l a c o n s i g l i e r a M a r c e l l a M a l l e n , c o o r d i n a t r i c e d e l G r u p p o d i l a v o r o s u l l a R e l a z i o n e a l P a r l a m e n t o e a l g o v e r n o i n m a t e r i a d i l i v e l l i e q u a l i t à d e i s e r v i z i d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i . N e l c o r s o d e i l a v o r i s o n o i n t e r v e n u t i i c o n s i g l i e r i C n e l F i o v o B i t t i , R o s s a n a D e t t o r i , M a r i o B r a g a e P a o l o P i r a n i , o l t r e a r a p p r e s e n t a n t i e f u n z i o n a r i d e l l e R e g i o n i e a i p r e s i d e n t i d e i C o n s i g l i r e g i o n a l i R o b e r t o C i a m b e t t i ( V e n e t o ) , Q u i n t i n o P a l l a n t e ( M o l i s e ) e S t e f a n o B a l l e a r i ( L i g u r i a ) . L e c o n c l u s i o n i s o n o s t a t e a f f i d a t e a d A n t o n e l l o A u r i g e m m a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o e c o o r d i n a t o r e d e l l a C o n f e r e n z a d e i p r e s i d e n t i d e l l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e .