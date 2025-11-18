R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a c c e l e r a l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , r i d e f i n e n d o p r o c e s s i p r o d u t t i v i , o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o e m o d e l l i d e c i s i o n a l i . I n u n c o n t e s t o c o m p e t i t i v o g l o b a l e , l a d o m a n d a n o n è p i ù s e a d o t t a r l a , m a c o m e f a r l o i n m o d o r e s p o n s a b i l e e s t r a t e g i c o . D a q u e s t a e s i g e n z a n a s c e l a t e r z a e d i z i o n e d e l l ’ e v e n t o “ I n t e l l i g e n z a U m a n a , S u p p o r t o A r t i f i c i a l e ” , p r o m o s s o d a A d n k r o n o s Q & A , g i o v e d ì 2 7 n o v e m b r e , o r e 1 0 : 0 0 , p r e s s o P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e , i n P i a z z a M a s t a i 9 a R o m a . L ’ i n c o n t r o r i u n i r à e s p o n e n t i d e l G o v e r n o , d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l ’ i m p r e s a p e r u n c o n f r o n t o s u l l e s f i d e e l e o p p o r t u n i t à d e l l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . U n d i a l o g o c o n c r e t o s u c o m e l e s c e l t e t e c n o l o g i c h e i n f l u e n z e r a n n o s i s t e m a p r o d u t t i v o , c i t t a d i n i e c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e , e s u q u a l i c o n d i z i o n i s e r v a n o p e r u n ’ a d o z i o n e d e l l ’ A I s o s t e n i b i l e , e t i c a e o r i e n t a t a a l l a c r e s c i t a . L a m a t t i n a t a s i a p r i r à c o n i s a l u t i d i D a v i d e D e s a r i o , D i r e t t o r e d i A d n k r o n o s . A s e g u i r e , l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r i l e v a z i o n e A d n k r o n o s d a p a r t e d e i v i c e d i r e t t o r i F a b i o I n s e n g a e G i o r g i o R u t e l l i , c h e o f f r i r à u n q u a d r o a g g i o r n a t o s u l l a p e r c e z i o n e e s u l l ’ u t i l i z z o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n I t a l i a d a p a r t e d i i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e c i t t a d i n i . U n p r i m o a p p r o f o n d i m e n t o s a r à d e d i c a t o a l l e s c e l t e s t r a t e g i c h e a d o t t a t e d a l l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e p e r a c c o m p a g n a r e l ’ i n t e g r a z i o n e d e l l ’ A i n e i s e r v i z i p u b b l i c i , n e l l e p o l i t i c h e d e l l a v o r o e n e l l a n o r m a t i v a s u l l a s i c u r e z z a d i g i t a l e . I n t e r v e r r a n n o , A l e s s i o B u t t i , S o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o p e r l ’ I n n o v a z i o n e , e A l b e r t o B a r a c h i n i , S o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c o n d e l e g a a l l ’ i n f o r m a z i o n e e a l l ’ e d i t o r i a . A c c a n t o a l o r o , E v a S p i n a , C a p o d i p a r t i m e n t o D i g i t a l e , C o n n e t t i v i t à e N u o v e T e c n o l o g i e d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , B r u n o F r a t t a s i , D i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e , e M a r i o N o b i l e , D i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A g e n z i a p e r l ’ I t a l i a D i g i t a l e , d e l i n e e r a n n o l e p r i o r i t à d e l P a e s e i n t e r m i n i d i g o v e r n a n c e t e c n o l o g i c a , i n f r a s t r u t t u r e e s i c u r e z z a . L o s c e n a r i o e u r o p e o s a r à a n a l i z z a t o a t t r a v e r s o i l c u o r e d e l l a n u o v a n o r m a t i v a A I A c t , i l p r i m o q u a d r o r e g o l a t o r i o a l m o n d o c h e d e f i n i s c e r e s p o n s a b i l i t à e l i m i t i n e l l ’ u s o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . P o r t e r a n n o i l l o r o c o n t r i b u t o L u c i l l a S i o l i , D i r e t t r i c e A i O f f i c e , C o m m i s s i o n e E u r o p e a , e B r a n d o B e n i f e i , e u r o d e p u t a t o e c o - r e l a t o r e d e l l ’ A i A c t , a p p r o f o n d e n d o c o m e l e n u o v e r e g o l e i n f l u e n z e r a n n o c o m p e t i t i v i t à , i n n o v a z i o n e e t u t e l a d e i c i t t a d i n i . I l c o n f r o n t o e n t r e r à n e l m e r i t o d e g l i i n v e s t i m e n t i e d e l l e s t r a t e g i e i n d u s t r i a l i . I n u n a f a s e s t o r i c a i n c u i i l t e m p o è u n f a t t o r e d e c i s i v o p e r c o n q u i s t a r e v a n t a g g i , a z i e n d e e b i g t e c h s t a n n o r i d i s e g n a n d o m o d e l l i d i b u s i n e s s , p r o d o t t i e s e r v i z i c o n l ’ A i a l c e n t r o . C o n d i v i d e r a n n o l a p r o p r i a v i s i o n e G i u s t i n a S e c u n d o , P r o r e t t r i c e a l l ’ I n n o v a z i o n e e T e r z a M i s s i o n e U n i v e r s i t à d e l M e d i t e r r a n e o ‘ G i u s e p p e D e g e n n a r o ’ ; N i c o l a M a n g i a , M a r k e t L e a d e r D x c T e c h n o l o g y I t a l i a ; F l a v i o A r z a r e l l o , p u b l i c p o l i c y m a n a g e r M e t a ; C l a u d i o B a s s o l i , P r e s i d e n t e e A d d i H p e I t a l i a ; _ M a r t i n S i g n o u x , A I P o l i c y L e a d E u r o p e i n O p e n A i ; H i t o m i H a m a b a , H e a d o f P r o d u c t & M a r k e t i n g L e a d i n S o n y , T o m m a s o C o h e n , C h i e f o p e r a t i n g O f f i c e r T e a m s y s t e m , D i e g o C i u l l i , H e a d o G o v e r n m e n t A f f a i r s a n d p u b l i c p o l i c y G o o g l e . I l d i a l o g o o f f r i r à u n a p r o s p e t t i v a c o n c r e t a s u l l e p r i o r i t à d e l m e r c a t o , t r a s v i l u p p o d i p i a t t a f o r m e p r o p r i e t a r i e e e c o s i s t e m i d i s p e r i m e n t a z i o n e . I l f o c u s f i n a l e s a r à d e d i c a t o a l l e a p p l i c a z i o n i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e i p r o c e s s i a z i e n d a l i e a l s u o i m p a t t o s u l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o e s u l c a p i t a l e u m a n o . G a b r i e l e D a R i n , R e s p o n s a b i l e R e l a z i o n i I s t i t u z i o n a l i I n f o C a m e r e ; F e d e r i c o C h i n n i , c o m p o n e n t e G i u n t a d i F a r m i n d u s t r i a ; M a r i a n g e l a A m o r o s o , M e d i c a l L e a d S a n o f i I t a l i a ; C a r l a M a s p e r i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o S a p ; F a b i o M o m o l a , v i c e p r e s i d e n t E n g i n e e r i n g ; R a f f a e l l o N a p o l e o n e , p r e s i d e n t e I t - E x ; A l e s s a n d r o M o r i c c a , A m m i n i s t r a t o r e u n i c o P a g o P a r a c c o n t e r a n n o c a s i r e a l i i n c u i l ’ A I d i v e n t a l e v a d i c o m p e t i t i v i t à , i n n o v a z i o n e e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e n e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . L ’ i n i z i a t i v a r i u n i s c e n e l l o s t e s s o l u o g o g o v e r n o , i s t i t u z i o n i , a z i e n d e , i n d u s t r y l e a d e r e m o n d o a c c a d e m i c o , c o n u n o b i e t t i v o c h i a r o : c a p i r e s e l ’ I t a l i a s t i a s f r u t t a n d o a p p i e n o l e p o t e n z i a l i t à d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s e l e s c e l t e a t t u a l i s t i a n o p o n e n d o l e b a s i p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e e i n c l u s i v o . A d n k r o n o s Q & A è i l f o r m a t d i a p p r o f o n d i m e n t o d e l l ’ A g e n z i a A d n k r o n o s c h e m e t t e a c o n f r o n t o e s p o n e n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l m o n d o e c o n o m i c o , s o c i a l e e a c c a d e m i c o s u t e m i d i a t t u a l i t à e i n t e r e s s e s t r a t e g i c o p e r i l P a e s e . O g n i a p p u n t a m e n t o è p e n s a t o c o m e u n o s p a z i o d i d i a l o g o a p e r t o , c o n d o m a n d e d i r e t t e , d a t i , t e s t i m o n i a n z e e a n a l i s i , p e r s t i m o l a r e i l d i b a t t i t o p u b b l i c o e o f f r i r e s p u n t i c o n c r e t i p e r l ’ a z i o n e .