R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ D e v e e s s e r e r i c o n o s c i u t o i l v a l o r e d e i t e c n i c i d e l l a p r e v e n z i o n e : t r o p p o s p e s s o p a r l i a m o d i s i c u r e z z a s u l l a v o r o d i m e n t i c a n d o c i d i u n a l t r o a s p e t t o a l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e , q u e l l o d e l l a s a l u t e ” . C o s ì C h i a r a G r i b a u d o d e l P d , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d ’ i n c h i e s t a s u l l e c o n d i z i o n i d i l a v o r o i n I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ G i r o d ’ I t a l i a p e r l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o ’ a l S e n a t o . “ S i t r a t t a d i f i g u r e f o n d a m e n t a l i e c e n t r a l i p e r m i g l i o r a r e l e c o n d i z i o n i d i l a v o r o . O r a s i a m o i n a t t e s a d e l D e c r e t o S i c u r e z z a s u l L a v o r o . A u s p i c o c h e s i a n o s t a t e a c c o l t e l e m i s u r e s u c u i c i s i a m o b a t t u t i p e r t u t t o q u e s t o t e m p o : i l b a d g e e l e t t r o n i c o n e i c a n t i e r i e l ’ a t t e n z i o n e n e i c o n f r o n t i d e i f a m i g l i a r i d e l l e v i t t i m e s o n o a s p e t t i c h e s p e r o v e n g a n o r e c e p i t i n e l D e c r e t o ” , c o n c l u d e .