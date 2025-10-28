R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S t a g i o n e i n f l u e n z a l e p i ù c o m p l i c a t a p e r i 5 m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e s i r i t r o v a n o , c a u s a c a r e n z a d e i c a m i c i b i a n c h i d e l t e r r i t o r i o , s e n z a m e d i c o d i f a m i g l i a . " P e r l o r o , s e n z a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i f i d u c i a , l a p r e v e n z i o n e , l a c u r a e l e c o m p l i c a n z e l e g a t e a l v i r u s i n f l u e n z a l e s o n o d i c e r t o p i ù d i f f i c i l i d a g e s t i r e , i n p a r t i c o l a r e s e s i t r a t t a d i a n z i a n i e c r o n i c i . A n c h e p e r c h é l ' e p i d e m i a p o t r e b b e e s s e r e a g g r e s s i v a a g i u d i c a r e d a q u a n t o s i è o s s e r v a t o i n A u s t r a l i a p r i m a e i n G i a p p o n e p o i " , s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e S i l v e s t r o S c o t t i , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e l l a F e d e r a z i o n e d e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e ( F i m m g ) , c h e t e m e , i n q u e s t a s i t u a z i o n e , u n a u m e n t o d e g l i a c c e s s i i m p r o p r i n e i p r o n t o s o c c o r s o , g i à f o r t e m e n t e p r e s s a n t i i n p a r t i c o l a r e n e l l ' a u t u n n o - i n v e r n o . S a p p i a m o c h e l ' i n f l u e n z a " r a p p r e s e n t a s e m p r e u n o ' s t r e s s - t e s t ' p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o e c h e l a m e d i c i n a g e n e r a l e h a a n c h e u n a f u n z i o n e d i f i l t r o r i s p e t t o a l p r o n t o s o c c o r s o . U n f i l t r o p e r ò d e p o t e n z i a t o - s o t t o l i n e a S c o t t i - p e r c h é i n p o c h i a n n i s i a m o p a s s a t i d a 4 3 m i l a d o t t o r i d i f a m i g l i a a 3 7 m i l a . Q u e s t o l a s c i a m o l t i i t a l i a n i s e n z a u n p r o p r i o r i f e r i m e n t o t e r r i t o r i a l e . S u l p i a n o p r a t i c o , r i s p e t t o a l v i r u s i n f l u e n z a l e , s i g n i f i c a a n c h e c h e l a p r o p o s t a v a c c i n a l e , c h e i l m e d i c o f a a l p a z i e n t e i n f o r m a a t t i v a , c o n o s c e n d o a n c h e l a s u a s t o r i a c l i n i c a , i n m o l t i c a s i n o n s i c o n c r e t i z z a . E q u e s t o p e r c r o n i c i e d a n z i a n i è u n p r o b l e m a i m p o r t a n t e . C o s i c o m e è r i d o t t a l a p o s s i b i l i t à d i a s s i s t e n z a d u r a n t e l e f a s i p i ù c r i t i c h e d e l p i c c o i n f l u e n z a l e , c o n i l r i s c h i o d i a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e s u i p r o n t o s o c c o r s o c h e d i v e n t a l ' u n i c o p r e s i d i o a c u i i l p a z i e n t e p u ò a c c e d e r e " . U n p r o b l e m a , q u e l l o d e l l a c a r e n z a d e i m e d i c i , c h e p e r 2 0 2 5 e i l 2 0 2 6 n o n s e m b r a d e s t i n a t o a r i s o l v e r s i . " P e r q u e s t ' a n n o e p e r i l p r o s s i m o - c o n t i n u a S c o t t i - l e p r e v i s i o n i s o n o d i 4 m i l a c o l l e g h i a l l ' a n n o c h e a n d r a n n o i n p e n s i o n e , s o s t i t u i t i d a m e n o d i 2 m i l a n u o v i i n g r e s s i . C o n q u e s t o r i t m o r i s c h i a m o d i a r r i v a r e a 8 m i l i o n i d i i t a l i a n i s e n z a m e d i c o a f i n e 2 0 2 6 " . T u t t o q u e s t o " è o v v i a m e n t e l e g a t o a d u n a p r o g r a m m a z i o n e c h e n o n è s t a t a , d i c i a m o , b e n b i l a n c i a t a . Q u i n d i è c h i a r o c h e q u a n d o l a c a t e g o r i a v i e n e a c c u s a t a d i e s s e r e r e s p o n s a b i l e d e g l i a c c e s s i i m p r o p r i a l p r o n t o s o c c o r s o s a l e u n a c e r t a i n d i g n a z i o n e , p e r c h é o l t r e a l d a n n o ( p o i c h é l a c a r e n z a a u m e n t a i l n o s t r o c a r i c o d i l a v o r o e l o s t r e s s ) c ' è a n c h e l a b e f f a d i e s s e r e r i t e n u t i r e s p o n s a b i l i d i u n a s i t u a z i o n e d i c u i s i a m o v i t t i m e i n s i e m e a i p a z i e n t i " . I r e s p o n s a b i l i d e i p r e v e d i b i l i a c c e s s i i m p r o p r i d i q u e s t ' a n n o a l p r o n t o s o c c o r s o , a v v e r t e i l l e a d e r F i m m g , " n o n s a r a n n o e v i d e n t e m e n t e i m e d i c i d i f a m i g l i a , m a t u t t i q u e l l i c h e s i s a r e b b e r o d o v u t i o c c u p a r e d e l l a p r o g r a m m a z i o n e e d e l l a s t a b i l i z z a z i o n e d e l l e c u r e p r i m a r i e s u l t e r r i t o r i o e n o n l ' h a n n o f a t t o " . I n t a n t o , r a c c o m a n d a S c o t t i , è i m p o r t a n t e c h e i p a z i e n t i a r i s c h i o " s i v a c c i n i n o . E c h e a d o t t i n o m i s u r e d i p r e v e n z i o n e : d a u n ' a l i m e n t a z i o n e r i c c a d i f r u t t a e v e r d u r a a l l ' a t t e n z i o n e a i c o n t a g i " . U t i l e a n c h e r i c o r d a r e c o s a n o n f a r e d u r a n t e l ' i n f l u e n z a : i n p r i m i s " n o n v a n n o u s a t i g l i a n t i b i o t i c i , c h e f a v o r i s c o n o l a r e s i s t e n z a a q u e s t i f a r m a c i e c h e p o s s o n o a n c h e d e p r i v a r e i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o p e g g i o r a n d o i s i n t o m i . N o i n o l t r e a i d e c o n g e s t i o n a n t i n a s a l i , c h e f u n z i o n a n o ' b l o c c a n d o ' l a p a t o l o g i a , m a q u a n d o f i n i s c e l ' e f f e t t o i l r a f f r e d d o r e r i t o r n a t a l q u a l e p r o l u n g a n d o i l s i n t o m o : u n r a f f r e d d o r e c h e d u r e r e b b e u n a s e t t i m a n a r i s c h i a d i d u r a r e 1 5 - 2 0 g i o r n i e s i p u ò c r e a r e a d d i r i t t u r a u n a c r o n i c i z z a z i o n e . L ' a l t e r n a t i v a è l a s o l u z i o n e f i s i o l o g i c a . I n s o m m a l a v a r e i l n a s o i n v e c e d i i r r i t a r l o " .