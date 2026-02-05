R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n 1 0 a n n i l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a d e i p a z i e n t i c o n m i e l o m a m u l t i p l o è q u a s i q u a d r u p l i c a t a , p a s s a n d o d a c i r c a 2 a n n i e m e z z o a o l t r e 1 0 . U n a c o n q u i s t a n o t e v o l e , d o v u t a a i p r o g r e s s i d e l l a m e d i c i n a . N e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i l e t e r a p i e a t t u a l i n o n p e r m e t t o n o a n c o r a d i o t t e n e r e u n a g u a r i g i o n e d e f i n i t i v a , p e r c h é q u a s i t u t t i i p a z i e n t i f i n i s c o n o p e r a v e r e u n a o p i ù r i c a d u t e . I n q u e s t o c o n t e s t o g l i a n t i c o r p i f a r m a c o c o n i u g a t i ( A d c ) s o n o t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i c h e c o m b i n a n o u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e , p r o g e t t a t o p e r r i c o n o s c e r e s p e c i f i c a m e n t e u n a p r o t e i n a p r e s e n t e s u l l e c e l l u l e m a l a t e , c o n u n f a r m a c o c i t o t o s s i c o c h e l a e l i m i n a . A t t u a l m e n t e , d o p o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l ' E m a - A g e n z i a e u r o p e a d e i m e d i c i n a l i , p e r b e l a n t a m a b m a f o d o t i n è i n c o r s o l a p r o c e d u r a r e g i s t r a t i v a a n c h e i n I t a l i a p e r l ' i m p i e g o a l l a p r i m a r e c i d i v a . A f a r e i l p u n t o s u i t r a t t a m e n t i c h e p e r m e t t o n o d i c o l p i r e i n m o d o m i r a t o l e c e l l u l e t u m o r a l i , r i d u c e n d o i d a n n i d i q u e l l e s a n e e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i r i s p e t t o a l l e t e r a p i e t r a d i z i o n a l i , s i c o n f r o n t a n o o g g i a M i l a n o - i n o c c a s i o n e d i u n m e d i a t u t o r i a l o r g a n i z z a t o d a G s k - S i l v i a M a n g i a c a v a l l i , e m a t o l o g a U o c d i E m a t o l o g i a I r c c s F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a ; A l e s s a n d r o C o r s o , d i r e t t o r e U o c d i E m a t o l o g i a d e l l ' o s p e d a l e d i L e g n a n o ( M i l a n o ) , e d E l i s a b e t t a C a m p a g n o l i , d i r e t t o r e m e d i c o O n c o e m a t o l o g i a d i G s k . l l m i e l o m a m u l t i p l o - r i c o r d a G s k i n u n a n o t a - è u n t u m o r e m a l i g n o c h e c o l p i s c e l e p l a s m a c e l l u l e , u n t i p o d i g l o b u l i b i a n c h i p r e s e n t i n e l m i d o l l o o s s e o , f o n d a m e n t a l i p e r i l n o s t r o s i s t e m a i m m u n i t a r i o p e r d i f e n d e r e l ' o r g a n i s m o d a i n f e z i o n i c a u s a t e d a b a t t e r i e v i r u s . N e l c a s o d e l m i e l o m a m u l t i p l o l e p l a s m a c e l l u l e s u b i s c o n o u n a t r a s f o r m a z i o n e g e n e t i c a c h e l e p o r t a a p r o l i f e r a r e i n m o d o i n c o n t r o l l a t o . Q u e s t a c r e s c i t a a n o m a l a o s t a c o l a l a p r o d u z i o n e d e l l e a l t r e c e l l u l e d e l m i d o l l o o s s e o , c a u s a n d o p r o b l e m i c o m e a n e m i a , d i f f i c o l t à n e l l a c o a g u l a z i o n e d e l s a n g u e , u n m a g g i o r e r i s c h i o d i i n f e z i o n i e d a n n i a l l e o s s a . I n o l t r e , l e p l a s m a c e l l u l e t u m o r a l i i n i z i a n o a p r o d u r r e g r a n d i q u a n t i t à d i a n t i c o r p i a n o m a l i , c h i a m a t i p r o t e i n e m o n o c l o n a l i , c h e n o n s o n o f u n z i o n a l i e n o n a i u t a n o i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o . L a p a t o l o g i a è a l s e c o n d o p o s t o f r a l e n e o p l a s i e e m a t o l o g i c h e p i ù f r e q u e n t i d o p o i l l i n f o m a n o n - H o d g k i n , e d è r e s p o n s a b i l e d e l l ' 1 - 2 % d i t u t t i i c a s i d i c a n c r o e d e l 1 0 - 1 5 % d e i t u m o r i e m a t o l o g i c i . L a m a l a t t i a c o l p i s c e s o p r a t t u t t o g l i a n z i a n i , c o n u n ' e t à m e d i a a l l a d i a g n o s i d i c i r c a 7 0 a n n i ( s o l o i l 2 % d e i p a z i e n t i h a m e n o d i 4 0 a n n i ) . I l q u a d r o c l i n i c o p u ò v a r i a r e d i m o l t o : e s i s t o n o p a z i e n t i d e l t u t t o a s i n t o m a t i c i , s p e c i e n e l l e f a s i i n i z i a l i . S o n o s e g n i e s i n t o m i d i s t i n t i v i : l a p r o l i f e r a z i o n e m a s s i c c i a d e l l e p l a s m a c e l l u l e e , d i r i f l e s s o , u n a r i d u z i o n e d e i l i v e l l i d i i m m u n o g l o b u l i n e c o n u n a u m e n t o d e l r i s c h i o d i i n f e z i o n i . S p e s s o s o n o p r e s e n t i a n e m i a , r e s p o n s a b i l e d i s t a n c h e z z a , d e b o l e z z a , d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i a , e , p i ù r a r a m e n t e , u n a r i d u z i o n e d e i g l o b u l i b i a n c h i ( l e u c o p e n i a ) o d e l l e p i a s t r i n e ( t r o m b o c i t o p e n i a ) , c h e d e t e r m i n a l a m i n o r r e s i s t e n z a a l l e i n f e z i o n i e l a f a c i l i t à a l s a n g u i n a m e n t o , a n c h e i n s e g u i t o a b a n a l i t a g l i . C o m u n e s i n t o m o è i l d o l o r e o s s e o , s o p r a t t u t t o a l i v e l l o d e l l a s c h i e n a , d e l l ' a n c a e d e l c o s t a t o c o n f r a t t u r e a n c h e s p o n t a n e e . B e l a n t a m a b m a f o d o t i n - s p i e g a l a n o t a - è u n A d c c o m p o s t o d a u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e c h e r i c o n o s c e u n a p r o t e i n a ( B c m a ) p r e s e n t e s u l l a s u p e r f i c i e d e l l e p l a s m a c e l l u l e t u m o r a l i . D o p o e s s e r s i l e g a t o s p e c i f i c a m e n t e a l B c m a , b e l a n t a m a b e n t r a n e l l a c e l l u l a m a l a t a e r i l a s c i a i l s u o f a r m a c o c i t o t o s s i c o ( M m a f ) , c h e i m p e d i s c e a l l e c e l l u l e t u m o r a l i d i d i v i d e r s i e l e p o r t a a l l a m o r t e . O l t r e a q u e s t o , l ' a n t i c o r p o è i n g r a d o d i s t i m o l a r e i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o , a t t i v a n d o m e c c a n i s m i c o m e l a d i s t r u z i o n e d i r e t t a d e l l e c e l l u l e t u m o r a l i a t t r a v e r s o l e d i f e s e n a t u r a l i e l a l o r o e l i m i n a z i o n e d a p a r t e d i c e l l u l e i m m u n i t a r i e s p e c i a l i z z a t e . L e a u t o r i z z a z i o n i r e g o l a t o r i e p e r i l f a r m a c o s o n o s t a t e c h i e s t e s u l l a s c o r t a d e i r i s u l t a t i d i d u e s t u d i c l i n i c i d e n o m i n a t i D r e a m m - 7 e D r e a m m - 8 . I l p r i m o h a v a l u t a t o l ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d i b e l a n t a m a b m a f o d o t i n i n c o m b i n a z i o n e c o n b o r t e z o m i b e d e s a m e t a s o n e ( V d ) r i s p e t t o a l l a c o m b i n a z i o n e d i d a r a t u m u m a b , b o r t e z o m i b e d e s a m e t a s o n e ( D v d ) , s t a n d a r d o f c a r e , i n p a z i e n t i p r e c e d e n t e m e n t e t r a t t a t i c o n a l m e n o u n a l i n e a d i t r a t t a m e n t o . N e l c a s o s p e c i f i c o b e l a n t a m a b m a f o d o t i n h a d i m o s t r a t o u n ' e f f i c a c i a s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , t r i p l i c a n d o l a P f s ( s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a ) m e d i a n a r i s p e t t o a D v d ( 3 6 , 6 m e s i v s 1 3 , 4 m e s i ) e r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i m o r t e d e l 4 2 % . D r e a m - 8 a v e v a l ' o b i e t t i v o d i v a l u t a r e l ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d i b e l a n t a m a b m a f o d o t i n i n c o m b i n a z i o n e c o n p o m a l i d o m i d e e d e s a m e t a s o n e ( P d ) r i s p e t t o a l l a c o m b i n a z i o n e d i p o m a l i d o m i d e , b o r t e z o m i b e d e s a m e t a s o n e ( P v d ) , i n p a z i e n t i p r e c e d e n t e m e n t e t r a t t a t i c o n a l m e n o u n a l i n e a d i t r a t t a m e n t o a b a s e d i l e n a l i d o m i d e . A n c h e i n q u e s t o s t u d i o l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a m a l a t t i a è a u m e n t a t a a 3 2 , 6 m e s i r i s p e t t o a i 1 2 , 5 m e s i o s s e r v a t i n e l b r a c c i o d i c o n t r o l l o . D a n o n s o t t o v a l u t a r e , i n o l t r e , c h e n e l c o n t e s t o d i e n t r a m b i g l i s t u d i c l i n i c i i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d e l l e c o m b i n a z i o n i B v d e B p d è r i s u l t a t o c o e r e n t e c o n i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a n o t o p e r i s i n g o l i a g e n t i e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i ( H r q o l ) è s t a t a m a n t e n u t a d u r a n t e t u t t o i l t r a t t a m e n t o , p e r e n t r a m b i g l i s t u d i . A t t u a l m e n t e G s k h a d e c i s o d i r e n d e r e d i s p o n i b i l e q u e s t a i n n o v a z i o n e a t u t t i i c e n t r i c h e n e f a r a n n o r i c h i e s t a , o f f r e n d o i l f a r m a c o a u n p r e z z o s i m b o l i c o p e r p e r m e t t e r e a i p a z i e n t i i t a l i a n i d i a c c e d e r e f i n d a s u b i t o a i b e n e f i c i e v i d e n z i a t i d a g l i s t u d i c l i n i c i . B e l a n t a m a b m a f o d o t i n - c o n c l u d e l ' a z i e n d a - p u ò e s s e r e s o m m i n i s t r a t o i n r e g i m e d i D a y h o s p i t a l , s e n z a l a n e c e s s i t à d i p r e - m e d i c a z i o n i o r i c o v e r i , r e n d e n d o i l t r a t t a m e n t o f a c i l m e n t e f r u i b i l e a n c h e p r e s s o i r e p a r t i d i e m a t o l o g i a m e n o s t r u t t u r a t i e n o n e s c l u s i v a m e n t e n e i c e n t r i a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t i .