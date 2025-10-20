R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l n o n è s o l o u n e v e n t o p e r a d d e t t i a i l a v o r i , m a u n e v e n t o d i s c o p o e d i m i s s i o n e . N a s c e p e r f o t o g r a f a r e u n ’ i s t a n z a d e l P a e s e c h e o g g i è d i p r i m a r i a i m p o r t a n z a : i l s u p e r a m e n t o d e l l a p o l a r i z z a z i o n e t r a i n f o r m a z i o n e e c o m u n i c a z i o n e d ’ i m p r e s a . I n u n e c o s i s t e m a s e m p r e p i ù l i q u i d o e f r a m m e n t a t o , v o g l i a m o m e t t e r e a l c e n t r o i g i o v a n i , i l o r o l i n g u a g g i e i l m o d o i n c u i r a c c o l g o n o i c o n t e n u t i , c o s t r u e n d o u n d i a l o g o t r a g i o r n a l i s t i , c o m u n i c a t o r i a z i e n d a l i e n e w m e d i a ” . L o h a d i c h i a r a t o I l a r i o V a l l i f u o c o , i d e a t o r e d e l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l 2 0 2 5 , p r e s e n t a t o a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . L ' e v e n t o , g i u n t o a l l a s e c o n d a e d i z i o n e , è i n p r o g r a m m a l ’ 1 1 n o v e m b r e a l T a l e n t G a r d e n d i R o m a . “ P a r l a m e n t o e C o m m i s s i o n e e u r o p e a - h a s p i e g a t o - c o l l a b o r a n o c o n n o i p e r c o l m a r e i l d i v a r i o c o m u n i c a t i v o c o n l a s o c i e t à e c o n i g i o v a n i , m e n t r e i l n o s t r o O s s e r v a t o r i o , r e a l i z z a t o c o n i l g r u p p o U n i p o l , c o n t i n u a a i n d a g a r e i l r a p p o r t o t r a c i t t a d i n i e i n f o r m a z i o n e . I l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l è u n l a b o r a t o r i o d i i d e e : v o g l i a m o o f f r i r e s t r u m e n t i e p r o p o s t e c o n c r e t e p e r u n a c o m u n i c a z i o n e p i ù e t i c a , t r a s p a r e n t e e i n c l u s i v a ” .