R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L e a z i e n d e n o n p o s s o n o p i ù p e r m e t t e r s i d i c o m u n i c a r e s o l o i n m o d o t r a d i z i o n a l e : o g g i è i n d i s p e n s a b i l e u t i l i z z a r e t u t t i i n u o v i s t r u m e n t i m e s s i a d i s p o s i z i o n e d a i s o c i a l m e d i a e c o s t r u i r e u n a v e r a e p r o p r i a m e d i a c o m p a n y . S o l o c o s ì r i u s c i r e m o a r a g g i u n g e r e i n o s t r i c l i e n t i e , s o p r a t t u t t o , l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . S o s t i e n e F e r n a n d o V a c a r i n i , r e s p o n s a b i l e m e d i a r e l a t i o n s , c o r p o r a t e r e p u t a t i o n a n d d i g i t a l P R G r u p p o U n i p o l , i n t e r v e n u t o a l l a p r e s e n t a z i o n e , p r e s s o a C a m e r a d e i D e p u t a t i , d e l B r a n d j o u r n a l i s m f e s t i v a l 2 0 2 5 , e v e n t o p r o m o s s o d a S o c i a l R e p o r t e r s e i n p r o g r a m m a l ’ 1 1 n o v e m b r e a l T a l e n t G a r d e n d i R o m a . V a c a r i n i h a p o i c o m m e n t a t o i r i s u l t a t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o G e n e r a t i o n S h i p 2 0 2 5 d i C h a n g e s U n i p o l , e v i d e n z i a n d o i l c a m b i o d i p a r a d i g m a n e i c o n s u m i m e d i a t i c i g i o v a n i l i : “ I g i o v a n i s i i n f o r m a n o m o l t o m e n o a t t r a v e r s o g i o r n a l i , r a d i o e t v , p r e f e r e n d o i s o c i a l n e t w o r k . P e r q u e s t o d o b b i a m o i n c o n t r a r l i n e i l u o g h i i n c u i s i t r o v a n o , a s s e c o n d a n d o i l o r o l i n g u a g g i e a b i t u d i n i , m a s e n z a a b b a n d o n a r e d e l t u t t o i c a n a l i t r a d i z i o n a l i . L a s f i d a è i n t e g r a r e m o n d i d i v e r s i i n u n ’ u n i c a s t r a t e g i a d i c o m u n i c a z i o n e c o e r e n t e e c r e d i b i l e ” .