M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C ’ è s o s t a n z i a l m e n t e u n a l e v a s t r a t e g i c a c h e l e i m p r e s e d e v o n o a t t i v a r e p e r t r a s f o r m a r e l a s o s t e n i b i l i t à d a o b b l i g o n o r m a t i v o a v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o : l ' i n n o v a z i o n e , p e r c h é p e r r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d i l u n g o t e r m i n e b i s o g n a a v e r e u n a t r a n s i z i o n e c o m p e t i t i v a , o s s i a c a p a c e d i g e n e r a r e E b i t d a a n c h e n e l b r e v e t e r m i n e e l ' u n i c o m o d o p e r f a r l o è l ' i n n o v a z i o n e , c h e è a n c h e t r a s f e r i m e n t o d i t e c n o l o g i e c h e q u a l c h e v o l t a p o s s o n o e s s e r e m a t u r e n e l s e t t o r e ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i C a r l o C i c i , P a r t n e r e H e a d o f S u s t a i n a b i l i t y T e h a G r o u p , a l l ’ i n c o n t r o ‘ I l f u t u r o d e l l a s o s t e n i b i l i t à t r a s f i d e e m e r g e n t i e t r a n s i z i o n e c o m p e t i t i v a ’ , o r g a n i z z a t o d a C o n a i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o r r i e r e d e l l a S e r a , p r e s s o l a B o r s a d i M i l a n o . “ Q u e s t o è l ' a r g o m e n t o c h i a v e e p e r f a r l o è n e c e s s a r i o f a r e d u e c o s e : a n z i t u t t o i n d i v i d u a r e i n m o d o c h i a r o l e p r i o r i t à , p e r c h é n o n s i p u ò f a r e i n n o v a z i o n e s u t u t t o , e c e r c a r e d i f a r e l e v a a n c h e s u l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n a l t r e a z i e n d e , i n q u a n t o s u g l i a s p e t t i p r e c o m p e t i t i v i s i p o s s o n o c o g l i e r e e c o n o m i e d i s c a l a e r i d u r r e u l t e r i o r m e n t e i c o s t i ” , c o n c l u d e .