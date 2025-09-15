M i l a n o , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a l t r o a n n o n e r o p e r l ' i m p a t t o d e l c o l e r a i n d i v e r s e a r e e d e l m o n d o . L e u l t i m e s t a t i s t i c h e g l o b a l i r i l a s c i a t e d a l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à ( O m s ) m o s t r a n o n e l 2 0 2 4 u n ' i m p e n n a t a s i a d e l l e v i t t i m e c h e d e l l e p e r s o n e c h e s i s o n o a m m a l a t e . S e i c a s i d i c o l e r a s e g n a l a t i s o n o a u m e n t a t i d e l 5 % , i d e c e s s i h a n n o s u b i t o u n r i a l z o d e l 5 0 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 , d a t o c h e s i t r a d u c e i n o l t r e 6 m i l a p e r s o n e u c c i s e d a " u n a m a l a t t i a p r e v e n i b i l e e c u r a b i l e " , s o t t o l i n e a l ' O m s i n u n a n o t a . N o n s o l o , a v v e r t e l ' a g e n z i a O n u : " S e b b e n e q u e s t i n u m e r i s i a n o d i p e r s é a l l a r m a n t i , s o t t o s t i m a n o l a r e a l e i n c i d e n z a d e l c o l e r a " . E ' " i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o - f a n o t a r e i n o l t r e l ' O m s - c h e l a m a l a t t i a f a p i ù m o r t i " d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e . E " i d a t i p r e l i m i n a r i m o s t r a n o c h e l a c r i s i g l o b a l e d e l c o l e r a c o n t i n u a a n c h e n e l 2 0 2 5 , c o n 3 1 P a e s i c h e h a n n o s e g n a l a t o e p i d e m i e d a l l ' i n i z i o d e l l ' a n n o " . C o n f l i t t i , c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , s f o l l a m e n t i e c a r e n z e a l u n g o t e r m i n e d i i n f r a s t r u t t u r e i d r i c h e , i g i e n i c o - s a n i t a r i e e i g i e n i c h e c o n t i n u a n o a d a l i m e n t a r e l ' a u m e n t o d e l l a m a l a t t i a c a u s a t a d a l b a t t e r i o V i b r i o c h o l e r a e , c h e s i d i f f o n d e r a p i d a m e n t e a t t r a v e r s o l ' a c q u a c o n t a m i n a t a d a f e c i . N e l 2 0 2 4 s o n o 6 0 i P a e s i c h e h a n n o s e g n a l a t o c a s i , c o n u n a u m e n t o r i s p e t t o a i 4 5 d e l 2 0 2 3 . L ' i n c i d e n z a d e l l a m a l a t t i a è r i m a s t a c o n c e n t r a t a i n A f r i c a , M e d i o O r i e n t e e A s i a , c h e c o m p l e s s i v a m e n t e h a n n o r a p p r e s e n t a t o i l 9 8 % d i t u t t i i c a s i s e g n a l a t i . L a p o r t a t a d e l l e e p i d e m i e h a c o n t i n u a t o a d a u m e n t a r e n e l 2 0 2 4 , c o n 1 2 P a e s i c h e h a n n o s e g n a l a t o p i ù d i 1 0 m i l a c a s i c i a s c u n o , 7 d e i q u a l i h a n n o r e g i s t r a t o e p i d e m i e d i g r a n d i d i m e n s i o n i p e r l a p r i m a v o l t a n e l l ' a n n o . L a r e c r u d e s c e n z a d e l c o l e r a n e l l e C o m o r e , d o p o o l t r e 1 5 a n n i s e n z a s e g n a l a z i o n i d i e p i d e m i e , s o t t o l i n e a l a p e r s i s t e n t e m i n a c c i a d i t r a s m i s s i o n e g l o b a l e . I l t a s s o d i m o r t a l i t à i n A f r i c a è a u m e n t a t o d a l l ' 1 , 4 % n e l 2 0 2 3 a l l ' 1 , 9 % n e l 2 0 2 4 , e v i d e n z i a n d o g a p c r i t i c i n e l l ' e r o g a z i o n e d i c u r e s a l v a v i t a e s e g n a l a n d o l a f r a g i l i t à d i m o l t i s i s t e m i s a n i t a r i , o l t r e a l l e d i f f i c o l t à d i a c c e s s o a i s e r v i z i s a n i t a r i d i b a s e , a n a l i z z a l ' O m s . U n q u a r t o d e i d e c e s s i s i è v e r i f i c a t o n e l l a c o m u n i t à , a l d i f u o r i d e l l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e , i l c h e m e t t e i n l u c e l e d i f f i c o l t à d i a c c e s s o a l l e c u r e e " l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e i l l a v o r o c o n l e c o m u n i t à " . A l l a l u c e d e l l a s i t u a z i o n e , l ' O m s v a l u t a i l r i s c h i o g l o b a l e d i c o l e r a c o m e " m o l t o e l e v a t o " e s t a r i s p o n d e n d o " c o n u r g e n z a p e r r i d u r r e i d e c e s s i e c o n t e n e r e l e e p i d e m i e i n P a e s i d i t u t t o i l m o n d o " . P e r c o m b a t t e r e i l c o l e r a , r a g i o n a l ' a g e n z i a O n u p e r l a s a l u t e , " g o v e r n i , d o n a t o r i e c o m u n i t à d e v o n o g a r a n t i r e c h e l e p e r s o n e a b b i a n o a c c e s s o a d a c q u a p o t a b i l e e s e r v i z i i g i e n i c i , d i s p o n g a n o d i i n f o r m a z i o n i a c c u r a t e s u c o m e p r o t e g g e r s i e d i u n r a p i d o a c c e s s o a c u r e e v a c c i n i i n c a s o d i e p i d e m i e . U n ' e f f i c a c e s o r v e g l i a n z a e u n a d i a g n o s t i c a a d e g u a t a c o n t r i b u i r a n n o a o r i e n t a r e q u e s t e r i s p o s t e . S o n o i n o l t r e n e c e s s a r i u l t e r i o r i i n v e s t i m e n t i n e l l a p r o d u z i o n e d i v a c c i n i " . U n n u o v o v a c c i n o o r a l e r i t e n u t o i n n o v a t i v o è s t a t o p r e q u a l i f i c a t o a l l ' i n i z i o d e l 2 0 2 4 e d è e n t r a t o a f a r p a r t e d e l l e s c o r t e g l o b a l i . L a s u a a g g i u n t a , s p i e g a l ' O m s , h a c o n t r i b u i t o a m a n t e n e r e i l i v e l l i m e d i d e l l e s c o r t e a l d i s o p r a d e l l a s o g l i a d i e m e r g e n z a d i 5 m i l i o n i d i d o s i p e r i p r i m i 6 m e s i d e l 2 0 2 5 . " T u t t a v i a , a c a u s a d e l l a c o n t i n u a e l e v a t a d o m a n d a , i l p a s s a g g i o t e m p o r a n e o d a u n r e g i m e a d u e d o s i a u n o a d o s e s i n g o l a è r i m a s t o i n v i g o r e p e r t u t t o i l 2 0 2 4 e n e l 2 0 2 5 . N e l 2 0 2 4 s o n o s t a t e i n o l t r a t e r i c h i e s t e p e r 6 1 m i l i o n i d i d o s i d i v a c c i n o o r a l e a n t i c o l e r a a l l e s c o r t e g l o b a l i e u n n u m e r o r e c o r d d i 4 0 m i l i o n i è s t a t o a p p r o v a t o p e r l ' u s o d i e m e r g e n z a i n c a m p a g n e r e a t t i v e a d o s e s i n g o l a i n 1 6 P a e s i . M a i l i m i t i d i f o r n i t u r a h a n n o c o n t i n u a t o a s u p e r a r e l a d o m a n d a n e l 2 0 2 4 e n e l 2 0 2 5 " . L o s f o r z o p e r c o n t e n e r e l ' i m p a t t o d e l c o l e r a c o n t i n u a , a s s i c u r a l ' O m s , s p i e g a n d o c h e l ' a g e n z i a " c o n t i n u a a s u p p o r t a r e i P a e s i r a f f o r z a n d o l a s o r v e g l i a n z a s a n i t a r i a p u b b l i c a , l a g e s t i o n e d e i c a s i e l e m i s u r e d i p r e v e n z i o n e ; f o r n e n d o f o r n i t u r e m e d i c h e e s s e n z i a l i ; c o o r d i n a n d o l e m i s s i o n i s u l c a m p o c o n i p a r t n e r ; e s u p p o r t a n d o l a c o m u n i c a z i o n e d e l r i s c h i o e i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l a c o m u n i t à " .