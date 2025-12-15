L o s A n g e l e s , 1 5 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - H o l l y w o o d s o t t o s h o c k . R o b R e i n e r , 7 8 a n n i , u n o d e i r e g i s t i e p r o d u t t o r i p i ù i n f l u e n t i d e l c i n e m a a m e r i c a n o d e g l i u l t i m i d e c e n n i ( t r a i s u o i f i l m " H a r r y , t i p r e s e n t o S a l l y " e " M i s e r y n o n d e v e m o r i r e " ) è s t a t o t r o v a t o m o r t o d o m e n i c a 1 4 d i c e m b r e n e l l a s u a v i l l a d i B r e n t w o o d , e l e g a n t e q u a r t i e r e r e s i d e n z i a l e d i L o s A n g e l e s , i n s i e m e a l l a m o g l i e M i c h e l e S i n g e r , 7 0 a n n i . S e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a i m e d i a s t a t u n i t e n s i , i c o r p i p r e s e n t a v a n o f e r i t e c o m p a t i b i l i c o n l ' u s o d i u n c o l t e l l o . L e a u t o r i t à i n d a g a n o p e r d u p l i c e o m i c i d i o . A l a n c i a r e l ' a l l a r m e s a r e b b e s t a t a u n a p e r s o n a n o n i d e n t i f i c a t a n e l p r i m o p o m e r i g g i o , i n t o r n o a l l e o r e 1 5 . 3 0 . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i i n i z i a l m e n t e i v i g i l i d e l f u o c o d i L o s A n g e l e s , s e g u i t i d a l l a p o l i z i a . L a d i v i s i o n e o m i c i d i d e l l a p o l i z i a h a a v v i a t o i m m e d i a t a m e n t e l e i n d a g i n i . G l i i n q u i r e n t i h a n n o f a t t o s a p e r e c h e n o n s o n o s t a t i r i s c o n t r a t i s e g n i d i e f f r a z i o n e a l l ' i n t e r n o d e l l ' a b i t a z i o n e . S e c o n d o i n d i s c r e z i o n i d e i m e d i a U s a a d u c c i d e r e s a r e b b e s t a t o i l f i g l i o N i c k R e i n e r , 3 2 a n n i . L a f a m i g l i a , a t t r a v e r s o u n p o r t a v o c e , h a d i f f u s o u n a b r e v e n o t a : " È c o n p r o f o n d o d o l o r e c h e a n n u n c i a m o l a t r a g i c a s c o m p a r s a d i M i c h e l e e R o b R e i n e r . S i a m o d i s t r u t t i d a q u e s t a p e r d i t a i m p r o v v i s a e c h i e d i a m o r i s p e t t o e p r i v a c y i n q u e s t o m o m e n t o e s t r e m a m e n t e d i f f i c i l e " . L a m o r t e d i R o b R e i n e r s e g n a l a s c o m p a r s a d i u n a f i g u r a c e n t r a l e n e l l a s t o r i a d e l l ' i n t r a t t e n i m e n t o a m e r i c a n o . R e g i s t a , a t t o r e , p r o d u t t o r e , s c e n e g g i a t o r e , R e i n e r è s t a t o u n o d e i r a r i a u t o r i c a p a c i d i a t t r a v e r s a r e c o n s u c c e s s o g e n e r i d i v e r s i s s i m i : d a l l a c o m m e d i a r o m a n t i c a a l d r a m m a g i u d i z i a r i o , d a l f i l m d i f o r m a z i o n e a l l ' h o r r o r p s i c o l o g i c o , d a l l a s a t i r a a l l a f a v o l a . N a t o a N e w Y o r k i l 6 m a r z o 1 9 4 7 , n e l B r o n x , R o b e r t N o r m a n R e i n e r c r e s c e i n u n a f a m i g l i a e b r a i c a i m m e r s a n e l l o s p e t t a c o l o . I l p a d r e è C a r l R e i n e r , a u t e n t i c a l e g g e n d a d e l l a c o m i c i t à a m e r i c a n a , a u t o r e e p r o t a g o n i s t a d i " T h e D i c k V a n D y k e S h o w " , v i n c i t o r e d i u n d i c i E m m y . L a m a d r e , E s t e l l e R e i n e r , è a t t r i c e e d e s i g n e r . U n a m b i e n t e c r e a t i v o c h e s e g n e r à p r o f o n d a m e n t e i l s u o p e r c o r s o . D o p o g l i s t u d i e l e p r i m e e s p e r i e n z e c o m e a t t o r e t e l e v i s i v o , R o b R e i n e r o t t i e n e l a n o t o r i e t à n e l 1 9 7 1 g r a z i e a l r u o l o d i M i c h a e l " M e a t h e a d " S t i v i c n e l l a s i t c o m " A r c i b a l d o " . I l p e r s o n a g g i o , l i b e r a l e i d e a l i s t a , d i v e n t a i l c o n t r a l t a r e p e r f e t t o d e l l ’ u l t r a c o n s e r v a t o r e A r c h i e B u n k e r , i n t e r p r e t a t o d a C a r r o l l O ' C o n n o r . L a s e r i e , c r e a t a d a N o r m a n L e a r , r i v o l u z i o n a l a t e l e v i s i o n e a m e r i c a n a a f f r o n t a n d o t e m i f i n o a d a l l o r a t a b ù : r a z z i s m o , g u e r r a d e l V i e t n a m , d i r i t t i c i v i l i . R e i n e r v i n c e d u e E m m y e d i v e n t a u n o d e i v o l t i p i ù n o t i d e l p i c c o l o s c h e r m o . N o n o s t a n t e i l s u c c e s s o c o m e a t t o r e , R e i n e r i n t u i s c e p r e s t o c h e i l s u o f u t u r o è d i e t r o l a m a c c h i n a d a p r e s a . L ’ e s o r d i o a l l a r e g i a a r r i v a n e l 1 9 8 4 c o n " T h i s I s S p i n a l T a p " , f i n t o d o c u m e n t a r i o s u u n a b a n d h e a v y m e t a l i m m a g i n a r i a . I l f i l m , i n i z i a l m e n t e a c c o l t o t i e p i d a m e n t e , d i v e n t a n e g l i a n n i u n c u l t a s s o l u t o . D a q u e l m o m e n t o , R e i n e r i n a n e l l a u n a s e r i e d i s u c c e s s i c h e p o c h i r e g i s t i p o s s o n o v a n t a r e . " S t a n d b y M e - R i c o r d o d i u n ’ e s t a t e " ( 1 9 8 6 ) , t r a t t o d a u n r a c c o n t o d i S t e p h e n K i n g , è c o n s i d e r a t o u n o d e i m i g l i o r i f i l m d i f o r m a z i o n e d i s e m p r e . " L a s t o r i a f a n t a s t i c a " ( 1 9 8 7 ) d i v e n t a c o l t e m p o u n a f a v o l a s e n z a e t à , a m a t a d a g e n e r a z i o n i d i s p e t t a t o r i . C o n " H a r r y , t i p r e s e n t o S a l l y … " ( 1 9 8 9 ) , s c r i t t o d a N o r a E p h r o n e i n t e r p r e t a t o d a B i l l y C r y s t a l e M e g R y a n , R e i n e r r i d e f i n i s c e i c a n o n i d e l l a c o m m e d i a r o m a n t i c a m o d e r n a . S e g u o n o " M i s e r y n o n d e v e m o r i r e " ( 1 9 9 0 ) , a d a t t a m e n t o d e l l ' o m o n i m o r o m a n z o d i S t e p h e n K i n g , c h e v a l e l ' O s c a r a K a t h y B a t e s , e " C o d i c e d ' o n o r e " ( 1 9 9 2 ) , i n t e n s o d r a m m a g i u d i z i a r i o c o n T o m C r u i s e e J a c k N i c h o l s o n , c a n d i d a t o a l l ' O s c a r c o m e m i g l i o r f i l m . P a r a l l e l a m e n t e a l l a c a r r i e r a d a r e g i s t a , R e i n e r f o n d a l a C a s t l e R o c k E n t e r t a i n m e n t , c a s a d i p r o d u z i o n e c h e s e g n e r à p r o f o n d a m e n t e H o l l y w o o d n e g l i a n n i N o v a n t a . I l n o m e è u n o m a g g i o a l l ' u n i v e r s o l e t t e r a r i o d i S t e p h e n K i n g . S o t t o l ' e t i c h e t t a C a s t l e R o c k n a s c o n o f i l m c o m e " L e a l i d e l l a l i b e r t à " , " I l m i g l i o v e r d e " , " C i t y S l i c k e r s " e s e r i e t e l e v i s i v e d i e n o r m e s u c c e s s o c o m e " S e i n f e l d " , u n a d e l l e p i ù r e d d i t i z i e d i s e m p r e . N e l 1 9 9 3 C a s t l e R o c k v i e n e v e n d u t a a l m a g n a t e T e d T u r n e r p e r c i r c a 1 6 0 m i l i o n i d i d o l l a r i , m a n t e n e n d o p e r ò u n a r e l a t i v a a u t o n o m i a c r e a t i v a . D o p o u n p e r i o d o d i d i f f i c o l t à , R e i n e r r i l a n c i a l a c o m p a g n i a n e l 2 0 2 0 , t o r n a n d o a l l a p r o d u z i o n e i n d i p e n d e n t e . T r a i s u o i u l t i m i p r o g e t t i f i g u r a " S p i n a l T a p I I : T h e E n d C o n t i n u e s " . O l t r e a l c i n e m a , R o b R e i n e r è s t a t o u n a f i g u r a p u b b l i c a f o r t e m e n t e i m p e g n a t a s u l p i a n o p o l i t i c o e s o c i a l e . A t t i v i s t a p e r i d i r i t t i c i v i l i , c o f o n d a t o r e d e l l ' A m e r i c a n F o u n d a t i o n f o r E q u a l R i g h t s , s i è b a t t u t o p e r i l m a t r i m o n i o e g u a l i t a r i o e p e r n u m e r o s e c a u s e s o c i a l i . È s t a t o a n c h e u n a d e l l e v o c i p i ù c r i t i c h e n e i c o n f r o n t i d i D o n a l d T r u m p , i n t e r v e n e n d o s p e s s o n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o a t t r a v e r s o i s o c i a l m e d i a . N e l 1 9 9 9 è s t a t a d e d i c a t a a R o b R e i n e r u n a s t e l l a s u l l a H o l l y w o o d W a l k o f F a m e , c o m e a l p a d r e C a r l R e i n e r c i r c a q u a r a n t ' a n n i p r i m a . N e l 1 9 8 9 a v e v a s p o s a t o M i c h e l e S i n g e r , f o t o g r a f a c o n o s c i u t a s u l s e t d i " H a r r y , t i p r e s e n t o S a l l y … . " N e g l i u l t i m i a n n i M i c h e l e l o a v e v a a f f i a n c a t o a n c h e n e l l a g e s t i o n e d e l l a C a s t l e R o c k . L a c o p p i a a v e v a t r e f i g l i . ( d i P a o l o M a r t i n i )