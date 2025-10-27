M i l a n o , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - Q u a l è i l n u m e r o i d e a l e d i p a s s i c h e a n d r e b b e r o a c c u m u l a t i o g n i g i o r n o p e r m a n t e n e r s i s a n i ? N e l l ' e r a d e l l e A p p d e l l a s a l u t e è u n a d e l l e d o m a n d e p i ù f r e q u e n t i m a u n n u o v o s t u d i o o f f r e u n p u n t o d i v i s t a d i v e r s o p e r r i s p o n d e r e a l q u e s i t o . N o n s a r e b b e r o t a n t o i p a s s i , q u a n t o p i u t t o s t o l a d u r a t a d e l l a p a s s e g g i a t a q u o t i d i a n a a f a r e l a d i f f e r e n z a . I l m e s s a g g i o è r i v o l t o i n p a r t i c o l a r e a i ' c o a c h p o t a t o ' , g l i h a b i t u é d i d i v a n o e T v : s e c o n d o l a r i c e r c a , c o n d o t t a p r o p r i o s u p e r s o n e p i ù s e d e n t a r i e e c o n u n ' a t t i v i t à f i s i c a s o t t o i l l i v e l l o o t t i m a l e , u n a c a m m i n a t a g i o r n a l i e r a p i ù l u n g a p u ò r i d u r r e i l r i s c h i o d i m o r t e e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i m e g l i o d i u n a b r e v e . I l l a v o r o è p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a ' A n n a l s o f I n t e r n a l M e d i c i n e ' . S i t r a t t a d i u n o s t u d i o d i c o o r t e p r o s p e t t i c o b a s a t o s u u n a p o p o l a z i o n e d i a d u l t i c h e m u o v e i n m e d i a m e n o d i 8 m i l a p a s s i g i o r n a l i e r i . G l i a u t o r i h a n n o v a l u t a t o s e c i s i a n o d i f f e r e n z e - i n t e r m i n i d i r i s c h i o d i m o r t a l i t à p e r t u t t e l e c a u s e e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i ( C v d ) - f r a l e p e r s o n e c h e c o m p l e t a n o i l l o r o m o n t e p a s s i i n p e r i o d i p i ù b r e v i o p i ù l u n g h i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l n u m e r o t o t a l e e f f e t t u a t o . E l a c o n c l u s i o n e a c u i a p p r o d a n o è c h e c h i f a i s u o i p a s s i g i o r n a l i e r i i n p e r i o d i d i a t t i v i t à p i ù l u n g h i s e m b r a a v e r e u n r i s c h i o i n f e r i o r e r i s p e t t o a c h i l i c o m p l e t a i n m e n o t e m p o . I r i c e r c a t o r i h a n n o s t u d i a t o i d a t i d a l d a t a b a s e U k B i o b a n k d i 3 3 . 5 6 0 a d u l t i c h e h a n n o c o m p i u t o 8 m i l a o m e n o p a s s i a l g i o r n o . I p a r t e c i p a n t i s o n o s t a t i r a g g r u p p a t i i n 4 c a t e g o r i e i n b a s e a i l o r o m o d e l l i d i a c c u m u l o d e l t o t a l e p a s s i : m e n o d i 5 m i n u t i , d a 5 a m e n o d i 1 0 m i n u t i , d a 1 0 a m e n o d i 1 5 m i n u t i e 1 5 m i n u t i o p i ù . I p a r t e c i p a n t i a v e v a n o a l l ' a t t i v o u n a m e d i a n a d i 5 . 1 6 5 p a s s i a l g i o r n o e i l 4 2 , 9 % l i a c c u m u l a v a p e r l a m a g g i o r p a r t e i n s e s s i o n i d i d u r a t a i n f e r i o r e a i 5 m i n u t i , i l 3 3 , 5 % i n s e s s i o n i d i d u r a t a c o m p r e s a t r a 5 e 1 0 m i n u t i , i l 1 5 , 5 % i n s e s s i o n i d i d u r a t a c o m p r e s a t r a 1 0 e 1 5 m i n u t i e l ' 8 % i n s e s s i o n i d i d u r a t a p a r i o s u p e r i o r e a 1 5 m i n u t i . I l r i s c h i o d i m o r t a l i t à p e r t u t t e l e c a u s e a 9 , 5 a n n i è r i s u l t a t o d e l 4 , 3 6 % t r a i p a r t e c i p a n t i c h e a v e v a n o a c c u m u l a t o l a m a g g i o r p a r t e d e i l o r o p a s s i i n m e n o d i 5 m i n u t i a l g i o r n o , s c e n d e v a a l l ' 1 , 8 3 % p e r c h i i m p i e g a v a d a 5 a 1 0 m i n u t i , a l l o 0 , 8 4 % p e r s e s s i o n i d a 1 0 a 1 5 m i n u t i e a l l o 0 , 8 % p e r i l g r u p p o c h e v a n t a v a s e s s i o n i d a 1 5 m i n u t i o p i ù . I r i s c h i e r a n o p i ù p r o n u n c i a t i p e r l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , p o i c h é i p a r t e c i p a n t i c h e a c c u m u l a v a n o l a m a g g i o r p a r t e d e i l o r o p a s s i i n m e n o d i 5 m i n u t i a v e v a n o u n r i s c h i o c u m u l a t i v o d i m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i a 9 , 5 a n n i d e l 1 3 , 0 3 % , r i s p e t t o a l l ' 1 1 , 0 9 % o s s e r v a t o p e r i l g r u p p o c o n s e s s i o n i d a 5 a 1 0 m i n u t i , a l 7 , 7 1 % p e r c h i f a c e v a s u o i p a s s i i n c a m m i n a t e d i 1 0 - 1 5 m i n u t i e a l 4 , 3 9 % p e r c h i l i r a g g i u n g e v a i n p a s s e g g i a t e d i 1 5 m i n u t i o p i ù . N e i p a r t e c i p a n t i s e d e n t a r i ( c o n u n a m e d i a i n f e r i o r e a 5 m i l a p a s s i a l g i o r n o ) , i r i c e r c a t o r i h a n n o o s s e r v a t o a s s o c i a z i o n i p i ù p r o n u n c i a t e t r a c a m m i n a t e p i ù l u n g h e e m i n o r r i s c h i o d i m o r t e e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i . Q u e s t i r i s u l t a t i , r a g i o n a n o g l i a u t o r i , p o s s o n o a i u t a r e a f o r n i r e c o n s i g l i p e r o r i e n t a r e l ' a t t i v i t à f i s i c a d e l l e p e r s o n e , i n p a r t i c o l a r e s e d e n t a r i e o p o c o a t t i v e , p e r f a r s ì c h e i n t e g r i n o n e l l a l o r o r o u t i n e q u o t i d i a n a c a m m i n a t e p i ù l u n g h e e m i r a t e , a l f i n e d i o t t i m i z z a r e i r i s u l t a t i i n t e r m i n i d i s a l u t e .