M i l a n o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l C a r e e r D a y L u i s s s i a r r i c c h i s c e e p e r l a p r i m a v o l t a f a t a p p a a M i l a n o , p o r t a n d o n e l c u o r e d e l l a c a p i t a l e e c o n o m i c a d e l P a e s e u n a g i o r n a t a i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a l l ’ i n c o n t r o t r a t a l e n t i e a z i e n d e . A l l ’ i n i z i a t i v a , i n p r o g r a m m a i l p r o s s i m o 2 9 o t t o b r e , p r e n d e r a n n o p a r t e o l t r e 1 0 0 t r a s t u d e n t i d e l s e c o n d o a n n o d e i c o r s i m a g i s t r a l i e n e o l a u r e a t i L u i s s , s e l e z i o n a t i s u l l a b a s e d e l c u r r i c u l u m , d e l l e p e r f o r m a n c e a c c a d e m i c h e e d e l l a m o t i v a z i o n e p e r s o n a l e . P e r i g i o v a n i p a r t e c i p a n t i , i l C a r e e r D a y r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r c o n f r o n t a r s i c o n i r e c r u i t e r d i 2 8 i m p o r t a n t i a z i e n d e i t a l i a n e e m u l t i n a z i o n a l i , c o n d i v i d e r e v a l o r i e a s p i r a z i o n i e s c o p r i r e p e r c o r s i d i i n s e r i m e n t o p r o f e s s i o n a l e , i n u n c o n t e s t o d i s c a m b i o e a r r i c c h i m e n t o r e c i p r o c o . “ I l C a r e e r D a y è u n o d e g l i s t r u m e n t i p i ù e f f i c a c i p e r m e t t e r e i n c o m u n i c a z i o n e l e e c c e l l e n z e d e i d u e m o n d i , q u e l l o a c c a d e m i c o e q u e l l o i n d u s t r i a l e , e g e n e r a r e v a l o r e p e r t u t t i i p a r t e c i p a n t i – h a d i c h i a r a t o E n z o P e r u f f o , p r o r e t t o r e p e r l a D i d a t t i c a c o n d e l e g a a l l e L a u r e e M a g i s t r a l i – S i a m o f e l i c i d i p o r t a r e p e r l a p r i m a v o l t a q u e s t a i n i z i a t i v a a M i l a n o , u n a c i t t à d o v e l ’ e n e r g i a i m p r e n d i t o r i a l e , l ’ i n n o v a z i o n e e l a v i t a l i t à d e l t e s s u t o e c o n o m i c o o f f r o n o a i n o s t r i s t u d e n t i u n t e r r e n o f e r t i l e p e r c o s t r u i r e i l p r o p r i o f u t u r o ” . L ’ i n i z i a t i v a , a l s u o d e b u t t o m i l a n e s e , v a n t a u n a l u n g a t r a d i z i o n e a R o m a d o v e n e l 2 0 2 6 v e r r à c e l e b r a t a l a 3 0 ª e d i z i o n e . D a s e m p r e m o l t o p a r t e c i p a t o d a s t u d e n t i e n e o l a u r e a t i , i l C a r e e r D a y L u i s s r a p p r e s e n t a u n t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e d e l s u c c e s s o d e i p e r c o r s i f o r m a t i v i d e l l ’ A t e n e o , t e s t i m o n i a t o d a u n t a s s o d i o c c u p a z i o n e a u n a n n o d a l l a l a u r e a d e l 9 5 % e d a u n t e m p o m e d i o d i i n g r e s s o n e l m o n d o d e l l a v o r o d i a p p e n a u n m e s e . A l l a p r i m a e d i z i o n e d e l C a r e e r D a y M i l a n E d i t i o n p a r t e c i p e r a n n o l e s e g u e n t i a z i e n d e , l e a d e r n e i r i s p e t t i v i s e t t o r i : A 2 a , A x a I t a l i a , B e k o E u r o p e , B M W G r o u p I t a l i a , B o t t e g a V e n e t a , B r e m b o , C i s c o I t a l i a , D a v i n e s , D e l o i t t e , E n g i n e e r i n g , E s s e l u n g a , E s s i l o r L u x o t t i c a , E t r o , E y , G i o r g i o A r m a n i , G r a n t T h o r n t o n , G r u p p o L a c t a l i s I t a l i a , H e r m è s I t a l i e , I n t e s a S a n p a o l o , K e r i n g , K p m g , L e c h l e r , M a i r e , M u n d y s , N e x i G r o u p , R e c k i t t , S k y I t a l i a , S n a m .