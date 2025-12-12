Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Premio 'Le Ragioni della nuova politica', istituito nel 1996 dallassociazione LAlba del Terzo Millennio, raggiunge la sua XXII edizione e conferma la capacità di restare un punto di riferimento nel panorama culturale e politico italiano. A sottolinearlo è la presidente dellassociazione, Sara Iannone, che rivendica la forza di un progetto nato quasi trentanni fa e fondato sullidea che, anche nei momenti più difficili, la società abbia bisogno di una luce capace di orientare il dibattito pubblico e il pensiero civile. Secondo Iannone, la longevità del premio, a gennaio saranno 30 anni, testimonia la validità dellintuizione originaria: preservare e rilanciare quei valori laici e cristiani che, insieme, rappresentano un patrimonio etico condiviso e un motore per il progresso umano. Unimpostazione che lassociazione continua a considerare centrale, convinta che la politica debba tornare a essere esercizio di responsabilità, visione e cura del bene comune. La presidente ha ricordato come il riconoscimento, fin dalla nascita, si sia posto lobiettivo di promuovere un confronto serio e costruttivo, premiando figure che hanno contribuito al miglioramento della vita pubblica attraverso competenza, impegno e coerenza. Una missione che rimane attuale anche nelledizione di questanno, celebrata a Roma nella sala Vanvitelli dellAvvocatura generale dello Stato.