R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l P r e m i o ' L e R a g i o n i d e l l a n u o v a p o l i t i c a ' , i s t i t u i t o n e l 1 9 9 6 d a l l ’ a s s o c i a z i o n e L ’ A l b a d e l T e r z o M i l l e n n i o , r a g g i u n g e l a s u a X X I I e d i z i o n e e c o n f e r m a l a c a p a c i t à d i r e s t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l p a n o r a m a c u l t u r a l e e p o l i t i c o i t a l i a n o . A s o t t o l i n e a r l o è l a p r e s i d e n t e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e , S a r a I a n n o n e , c h e r i v e n d i c a l a f o r z a d i “ u n p r o g e t t o n a t o q u a s i t r e n t ’ a n n i f a e f o n d a t o s u l l ’ i d e a c h e , a n c h e n e i m o m e n t i p i ù d i f f i c i l i , l a s o c i e t à a b b i a b i s o g n o d i u n a l u c e c a p a c e d i o r i e n t a r e i l d i b a t t i t o p u b b l i c o e i l p e n s i e r o c i v i l e ” . S e c o n d o I a n n o n e , “ l a l o n g e v i t à d e l p r e m i o , a g e n n a i o s a r a n n o 3 0 a n n i , t e s t i m o n i a l a v a l i d i t à d e l l ’ i n t u i z i o n e o r i g i n a r i a : p r e s e r v a r e e r i l a n c i a r e q u e i v a l o r i l a i c i e c r i s t i a n i c h e , i n s i e m e , r a p p r e s e n t a n o u n p a t r i m o n i o e t i c o c o n d i v i s o e u n m o t o r e p e r i l p r o g r e s s o u m a n o ” . U n ’ i m p o s t a z i o n e c h e l ’ a s s o c i a z i o n e c o n t i n u a a c o n s i d e r a r e c e n t r a l e , c o n v i n t a c h e l a p o l i t i c a d e b b a t o r n a r e a e s s e r e e s e r c i z i o d i r e s p o n s a b i l i t à , v i s i o n e e c u r a d e l b e n e c o m u n e . L a p r e s i d e n t e h a r i c o r d a t o c o m e i l r i c o n o s c i m e n t o , f i n d a l l a n a s c i t a , s i s i a p o s t o l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e u n c o n f r o n t o s e r i o e c o s t r u t t i v o , p r e m i a n d o f i g u r e c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a v i t a p u b b l i c a a t t r a v e r s o c o m p e t e n z a , i m p e g n o e c o e r e n z a . U n a m i s s i o n e c h e r i m a n e a t t u a l e a n c h e n e l l ’ e d i z i o n e d i q u e s t ’ a n n o , c e l e b r a t a a R o m a n e l l a s a l a V a n v i t e l l i d e l l ’ A v v o c a t u r a g e n e r a l e d e l l o S t a t o .