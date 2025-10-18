T r e v i s o , 1 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o o r m a i e n t r a t i n e l c o n t e s t o d i u n a r i v o l u z i o n e c h e n o n è e c c e s s i v o d e f i n i r e e p o c a l e : è u n a r i v o l u z i o n e c h e c a m b i a p e r v a s i v a m e n t e i m o d i d i p r o d u r r e e l a s o c i e t à s t e s s a , n o n c h é i l m o d o d i m i s u r a r l a , i n q u e s t o c o n t e s t o . N e l m i o l i b r o ' C r e a t i v i t à o s o t t o m i s s i o n e ? I l l a v o r o i n c o n t r a l a A I ' , c o n s i d e r i a m o , a d e s e m p i o , l a d i f f i c o l t à d i m i s u r a r e l a p r o d u t t i v i t à g r a z i e a i c a m b i a m e n t i i n d o t t i d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . D i q u e s t a , a m e p i a c e u n a d e f i n i z i o n e , q u e l l a p e r c u i s e f i n o a i e r i a t t r a v e r s o G o o g l e , a v e v a m o a d i s p o s i z i o n e d e i b i b l i o t e c a r i , c h e i n t e m p o r e a l e d a v a n o a l c u n i e s t r a t t i d a a l c u n e f o n t i f u n z i o n a l i a u n d e t e r m i n a t o c o n t e n u t o , a d e s s o d i s p o n i a m o , a f i a n c o d i q u e s t i b i b l i o t e c a r i , u n c e n t r o s t u d i c o n t a n t i s s i m e p e r s o n e , c h e i n t e m p o r e a l e e l a b o r a n o q u e i c o n t e n u t i ” . L o h a a f f e r m a t o d a M a u r i z i o S a c c o n i , e x m i n i s t r o d e l l a v o r o e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i e p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e A m i c i d i M a r c o B i a g i , d u r a n t e i l p a n e l ‘ C r e a t i v i t à o s o t t o m i s s i o n e ? I l l a v o r o i n c o n t r a l a A I ’ , n e l l ’ a m b i t o d e l l a n u o v a e d i z i o n e d i S t a t i s t i c A l l , i l f e s t i v a l d e l l a s t a t i s t i c a e d e l l a d e m o g r a f i a c h e s i s t a s v o l g e n d o a T r e v i s o . “ I p r o b l e m i c h e s i p o n g o n o d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a s o n o i n f i n i t i , d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ' o f f e r t a d i a p p l i c a z i o n i d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I o n e s e g n a l o s o p r a t t u t t o u n o , c h e è i l p r o b l e m a p r e v a l e n t e : l a t r a s p a r e n z a a i f i n i d e l l ' a f f i d a b i l i t à d e i c o n t e n u t i - s p i e g a - C i s i a f f a n n a a v o l e r r e g o l a r e l ’ A i , s o p r a t t u t t o i n E u r o p a , m e n t r e , i n v e c e , n e l l e d u e g r a n d i a r e e e c o n o m i c h e d e l m o n d o , S t a t i U n i t i e C i n a , p r e v a l e l a s c e l t a d i n o n f r e n a r e q u e s t o f e n o m e n o a t t r a v e r s o l a r e g o l a z i o n e ” . “ L a C i n a , p e r d e f i n i z i o n e è s r e g o l a t a . M i f a n n o s o r r i d e r e g l i s c i e n z i a t i c h e n e i g i o r n i s c o r s i h a n n o i n v o c a t o u n a s o r t a d i r e g o l a z i o n e g l o b a l e p e r c h é s i d i c a a l m e n o c i ò c h e n o n p u ò f a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e m i f a s o r r i d e r e p e r c h é s i a m o r e d u c i d a u n a p a n d e m i a n e l l a q u a l e l ' O r g a n i z z a z i o n e M o n d i a l e d e l l a S a n i t à , a p p a r t e n e n t e a l s i s t e m a N a z i o n i U n i t e , n o n h a p o t u t o a f f a t t o e n t r a r e i n C i n a p e r c e r c a r e d i c o m p r e n d e r e l e o r i g i n i d i q u e l l a p a n d e m i a - s o t t o l i n e a S a c c o n i - q u i n d i n o n c i s o n o l e c o n d i z i o n i , a m i o a v v i s o , p e r u n a r e g o l a z i o n e g l o b a l e . T r u m p h a r i t i r a t o l ' a t t o d i B i d e n , c h e l ' E u r o p a a d d i r i t t u r a c o n s i d e r a v a t r o p p o m o r b i d o . L ' E u r o p a h a d e f i n i t o u n a d i s c i p l i n a m o l t o i n c e r t a c h e d e t e r m i n e r à m o l t i p r o b l e m i p e r l e n o s t r e i m p r e s e e p e r l a l o r o c o m p e t i t i v i t à n e l r a p p o r t o c o n q u e l l e g r a n d i a r e e ” . “ I l t e m a c h e c i i n t e r e s s a a f f r o n t a r e n e l m i o l i b r o , p e r ò , n o n è t a n t o q u e l l o d e l l ' o f f e r t a d i q u e s t i s e r v i z i , p e r i q u a l i m i p r e o c c u p a n o s o p r a t t u t t o i p r o f i l i d i t r a s p a r e n z a , i n m o d o d a i n n e s c a r e a n c h e c o m p e t i z i o n e f r a l e o f f i c i n e d i i n t e l l i g e n z a c h e s i p r o p o n g o n o a l m e r c a t o , m a m i p r e o c c u p a s o p r a t t u t t o c o n s i d e r a r e i l p r o b l e m a d a l l a t o d e l l a d o m a n d a , c i o è d a l l a t o d e i f r u i t o r i d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e - c o n t i n u a - i n m o d o p a r t i c o l a r e d i c o l o r o c h e l a u s a n o p e r l a l o r o p r e s t a z i o n e l a v o r a t i v a , d i p e n d e n t e o i n d i p e n d e n t e c h e s i a . E i n q u e s t o c a s o , i l l i b r o c o n s i d e r a q u e s t a d r a s t i c a a l t e r n a t i v a , q u e l l a t r a l a c r e a t i v i t à , c h e è l a p o t e n z i a l i t à c h e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e o f f r e , u n a s t a g i o n e d i s t r a o r d i n a r i a c r e a t i v i t à e l a s o t t o m i s s i o n e , c h e è p e g g i o d e l l a s o s t i t u z i o n e d e i l a v o r i ” . " I o e u n c o l l e g a a c c a d e m i c o d i p e d a g o g i a d e l l a v o r o a b b i a m o s c r i t t o u n l i b r o p r o p r i o s u l l a v o r o e n o n a b b i a m o v o l u t o n e m m e n o c o n s i d e r a r e i l t e m a d e l l a s o s t i t u z i o n e . L a s o s t i t u z i o n e c ’ è , c o m e i n t u t t e l e t r a s f o r m a z i o n i , a n c h e i n q u e l l e m e n o s t r a o r d i n a r i e c o m e q u e s t a . I l p r o b l e m a è a c c o m p a g n a r e i l c a m b i a m e n t o e i l f a t t o c h e m u o i a n o d e i l a v o r i e n e s o r g a n o a l t r i - d i c h i a r a S a c c o n i - m a l ' a l t e r n a t i v a p i ù d r a m m a t i c a è q u e l l a f r a l a p o s s i b i l i t à d i u n a b e l l i s s i m a s t a g i o n e d e l l a c r e a t i v i t à e l ' a l t r e t t a n t o p r e s e n t e p o s s i b i l i t à d i u n a u t o - a n n i c h i l i m e n t o d e l l ' u o m o n e l r a p p o r t o c o n l e m a c c h i n e i n t e l l i g e n t i . L a c r e a t i v i t à s i c o n t r a p p o n e a l l a s e c o n d a r i v o l u z i o n e i n d u s t r i a l e : l ' i n g e g n e r T a y l o r , c h e n e f u i l p r o t a g o n i s t a n e l 1 9 1 2 i n v e n t a n d o l e p r o d u z i o n i i n s e r i e , l e c a t e n e d i m o n t a g g i o , a s s i m i l a v a l e p e r s o n e c h e r e a l i z z a v a n o q u e s t e p r e s t a z i o n i , o b b e d e n d o a o r d i n i g e r a r c h i c a m e n t e i m p a r t i t i e l e r i p e t e v a n o c o n t i n u a m e n t e , l e a s s i m i l a v a a b u o i , i n q u a n t o l a p o s t u r a , i l m o d o d i l a v o r a r e e r a q u e l l o d e i b u o i ” . “ S i a m o f u o r i , p e r f o r t u n a , d a q u e l l a s e c o n d a r i v o l u z i o n e i n d u s t r i a l e , l ' a b b i a m o p r a t i c a m e n t e d e f i n i t i v a m e n t e a b b a n d o n a t a a n c h e s e p a r a d o s s a l m e n t e s o p r a v v i v e q u a l c h e v o l t a n e i s e r v i z i . V e d i a m o , i n f a t t i , d e i s e r v i z i a n c o r a o r g a n i z z a t i s e c o n d o i l m o d e l l o f o r d i s t a , s e c o n d o i l m o d e l l o d e l l ' i n g e g n e r T a y l o r d e l l e p r o d u z i o n i i n s e r i e , m a i n q u e s t a n u o v a d i m e n s i o n e l ' u o m o p u ò a s s u m e r e m o l t a l i b e r t à n e l l a v o r o ” , c o n c l u d e .