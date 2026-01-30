R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o n s i d e r o l ' I t a l i a u n a s u p e r p o t e n z a c u l t u r a l e m a s o t t o s v i l u p p a t a a n c o r a e d e s t e n d e r e i i l c o n c e t t o a l l ' E u r o p a . S e n o n c i r e n d i a m o c o n t o d i q u e s t o , t u t t o i l n o s t r o e c o s i s t e m a c u l t u r a l e , t u t t i i n o s t r i s u c c e s s i v e n g o n o m e n o " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a , A l e s s a n d r o G i u l i , i n t e r v e n e n d o n e l l ' A u l e t t a d e i G r u p p i a l c o n v e g n o ' 7 t h S o f t p o w e r c o n f e r e n c e - S o f t p o w e r e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : m i g l i o r a r e l ' i n f o r m a z i o n e , c o n t r a s t a r e l a d i s i n f o r m a z i o n e " , o r g a n i z z a t o d a l S o f t p o w e r C l u b p r e s i e d u t o d a F r a n c e s c o R u t e l l i . " I o s o s t e n g o - h a a g g i u n t o l ' e s p o n e n t e d e l l ' E s e c u t i v o - c h e p i ù a l t o è i l c o e f f i c i e n t e d i c u l t u r a e p i ù b a s s a è l a p o s s i b i l i t à c h e s i t o l g a l a s i c u r a a l l e a r m i . E s u q u e s t o c i t r o v i a m o p e r f e t t a m e n t e d ' a c c o r d o c o n i n o s t r i a m i c i , c o n i n o s t r i a l l e a t i . Q u i n d i p a r l a r e d i d i f e s a d e l l a c u l t u r a s i g n i f i c a p a r l a r e d i c u l t u r a d e l l a d i f e s a , i n t e s a c o m e r i c e r c a s c i e n t i f i c a , t e c n o l o g i c a , c o n d i v i s i o n e c o m e n e c e s s i t à d i d e s c r i v e r e d o p o i l f a m o s o n o m o s d e l l a t e r r a d i s c h m i t t i a n a m e m o r i a u n n o m o s d e l c i e l o . I t a l i a , F r a n c i a e G e r m a n i a h a n n o c o m p r e s o , a l d i l à d a l l e d i f f e r e n z e p o l i t i c h e , a l d i l à d a l l e d i f f e r e n z e d i c o l o r i t u r a d e i r i s p e t t i v i G o v e r n i , c h e c i s o n o d e l l e n e c e s s i t à i m p e l l e n t i , u r g e n t i c h e b u s s a n o a l l a n o s t r a p o r t a " . " L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e - h a d e t t o a n c o r a G i u l i - n o n è q u a l c o s a c h e c i s t a d i f r o n t e , è q u a l c o s a i n c u i s i a m o i m m e r s i c o m p l e t a m e n t e e f o r s e i n o s t r i f i g l i i n o s t r i n i p o t i h a n n o i l d i r i t t o d i g o d e r e d e l b e n e f i c i o d i u n a n o s t r a e l a b o r a z i o n e t e o r i c a e d i u n a n o s t r a a z i o n e p r a t i c a i n r e l a z i o n e a c i ò c h e n o n s o l t a n t o l i a s p e t t a , m a a c i ò c h e g i à s t a c a r a t t e r i z z a n d o l a l o r o f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e , p s i c o l o g i c a , c a r a t t e r i a l e " . " I n q u e s t o , n a t u r a l m e n t e , n o n p o s s o n o n i m m a g i n a r e u n a v i s i o n e d i g r a n d e s p a z i o g l o b a l e i n c u i i l s o f t p o w e r d i v e n t a s t r u m e n t o n o n s o l t a n t o d i a u t o r a p p r e s e n t a z i o n e e u r o p e a m a d i v i s i o n e u n i t a r i a e u r o - a f r i c a n a " . " L a n o s t r a m i s s i o n e h a u n s e n s o s o l t a n t o s e n o n è e s p r e s s i o n e d i u n g o v e r n o s o l t a n t o , s e n o n è e s p r e s s i o n e d i u n ' i s t i t u z i o n e s o l t a n t o , d e v e e s s e r e e s p r e s s i o n e d i u n d i a l o g o c o n t i n u o t r a c h i f a l ' i n t r a p r e s a p r i v a t a e l a p o n e a l s e r v i z i o d e l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o , t r a c h i d i a l o g a c o n t u t t e l e c o n f e s s i o n i a l l ' i n t e r n o d i u n a s t r u t t u r a c h e p u ò f a r l o p e r c h é è l a i c a e d è l a i c a p e r c h é l o f a " . " E c o n c h i , c o m e F r a n c e s c o R u t e l l i e c o m e p o c h e a l t r e p r e z i o s e p e r s o n e c h e h o c o n o s c i u t o i n E u r o p a e n e l m o n d o , s a n n o p e r f e t t a m e n t e c h e l a p o l i t i c a n o n b a s t a a s e s t e s s a e d e v e m e t t e r s i a l s e r v i z i o d e l l a s o c i e t à c i v i l e c h e l i b e r a l ' i n t e l l i g e n z a e l a l u c e d e l s a p e r e e s a p e r f e t t a m e n t e c o l l e g a r e l a p r o p r i a l u c e , l a p r o p r i a i n t e l l i g e n z a e l a p r o p r i a b u o n a v o l o n t à c o n q u e l l a d i c h i u n q u e s i a d i s p o s t o a d a c c o g l i e r l a n e l l ' a g o r à g l o b a l e c h i a m a t a c u l t u r a . E c h e è l ' u n i c o , l ' u n i c o s t r u m e n t o - h a c o n c l u s o G i u l i - a f f i n c h é l a p a r o l a p a c e t o r n i c e n t r a l e n e l d i s c o r s o p u b b l i c o a t t r a v e r s o v e r i t à e g i u s t i z i a " .