H o n g K o n g , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - J i m m y L a i è s t a t o d i c h i a r a t o c o l p e v o l e d i r e a t i c o n t r o l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e . L ' a t t i v i s t a p r o - d e m o c r a z i a è s t a t o a r r e s t a t o n e l l ' a g o s t o 2 0 2 0 d o p o c h e l a C i n a h a i m p o s t o u n a l e g g e s u l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e i n s e g u i t o a l l e m a s s i c c e p r o t e s t e a n t i g o v e r n a t i v e a H o n g K o n g . I l m a g n a t e d e i m e d i a e c i t t a d i n o b r i t a n n i c o , 7 8 a n n i , h a f o n d a t o i l q u o t i d i a n o p r o - d e m o c r a z i a A p p l e D a i l y , o g g i n o n p i ù i n c i r c o l a z i o n e . E ' s t a t o a c c u s a t o d i d u e c a p i d ' i m p u t a z i o n e p e r c o l l u s i o n e c o n f o r z e s t r a n i e r e a l f i n e d i m e t t e r e a r e p e n t a g l i o l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , n o n c h é d i c o s p i r a z i o n e v o l t a a d i s t r i b u i r e p u b b l i c a z i o n i s e d i z i o s e . L a G r a n B r e t a g n a h a c o n d a n n a t o i l " p r o c e s s o m o t i v a t o p o l i t i c a m e n t e " n e i c o n f r o n t i d i J i m m y L a i . " I l R e g n o U n i t o c o n d a n n a i l p r o c e d i m e n t o g i u d i z i a r i o m o t i v a t o p o l i t i c a m e n t e n e i c o n f r o n t i d i J i m m y L a i , c h e h a p o r t a t o a l v e r d e t t o d i c o l p e v o l e z z a d i o g g i " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i n u n a n o t a c h i e d e n d o l ' i m m e d i a t o r i l a s c i o d i L a i .