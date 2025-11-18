R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l g r u p p o f a r m a c e u t i c o G s k e F l e m i n g I n i t i a t i v e h a n n o a n n u n c i a t o o g g i 6 n u o v i p r o g r a m m i d i r i c e r c a d e n o m i n a t i ' G r a n d C h a l l e n g e s ' , c h e s f r u t t a n o a l c u n e d e l l e m i g l i o r i c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e e l e t e c n o l o g i e p i ù r e c e n t i , t r a c u i l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a v a n z a t a , p e r t r o v a r e n u o v i m o d i p e r r a l l e n t a r e i l p r o g r e s s o d e l l ' a n t i m i c r o b i c o r e s i s t e n z a ( A m r ) . I l r a p p o r t o G l a s s d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à , p u b b l i c a t o l o s c o r s o o t t o b r e - s o t t o l i n e a G s k i n u n a n o t a - e v i d e n z i a u n p e g g i o r a m e n t o d e l l a s i t u a z i o n e g l o b a l e d e l l ' A m r : c i r c a 1 i n f e z i o n e b a t t e r i c a c o n f e r m a t a i n l a b o r a t o r i o s u 6 è s t a t a c a u s a t a d a b a t t e r i r e s i s t e n t i a g l i a n t i b i o t i c i , e s i s t i m a c h e i d e c e s s i a n n u a l i a s s o c i a t i a l l ' A m r a u m e n t e r a n n o d e l 7 4 , 5 % p a s s a n d o d a 4 , 7 1 m i l i o n i n e l 2 0 2 1 a 8 , 2 2 m i l i o n i n e l 2 0 5 0 . L a n o t i z i a d e l l a n c i o d e l l e 6 ' G r a n d i s f i d e ' c o i n c i d e c o n d u e t r a g u a r d i s i g n i f i c a t i v i : l a S e t t i m a n a m o n d i a l e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l ' A m r e l ' 8 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l p r e m i o N o b e l p e r l o s v i l u p p o d e l l a p e n i c i l l i n a , i l p r i m o a n t i b i o t i c o a d a m p i o s p e t t r o . T u t t i i n u o v i p r o g r a m m i a n n u n c i a t i o g g i i n i z i e r a n n o n e l 2 0 2 6 , s a r a n n o i n t e r a m e n t e f i n a n z i a t i p e r 3 a n n i e s a r a n n o d e d i c a t i a 6 o b i e t t i v i : 1 ) P o t e n z i a r e l a s c o p e r t a d i n u o v i a n t i b i o t i c i p e r l e i n f e z i o n i b a t t e r i c h e G r a m - n e g a t i v e ; 2 ) A c c e l e r a r e l a s c o p e r t a d i n u o v i f a r m a c i p e r c o m b a t t e r e l e i n f e z i o n i f u n g i n e ; 3 ) M i g l i o r a r e l a c o m p r e n s i o n e d i c o m e i l n o s t r o s i s t e m a i m m u n i t a r i o r i s p o n d e a i b a t t e r i r e s i s t e n t i a i f a r m a c i , a p a r t i r e d a l l o S t a p h y l o c o c c u s a u r e u s , p e r s t i m o l a r e l a r i c e r c a s u i v a c c i n i ; 4 ) U t i l i z z a r e l a s o r v e g l i a n z a d e l l e m a l a t t i e e i d a t i a m b i e n t a l i p e r c r e a r e m o d e l l i d i I a c h e p r e v e d a n o c o m e e m e r g o n o e s i d i f f o n d o n o i p a t o g e n i r e s i s t e n t i a i f a r m a c i ; 5 ) C o n d u r r e u n a s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a i n n o v a t i v a p e r m i g l i o r a r e c o m e e q u a n d o v e n g o n o p r e s c r i t t i g l i a n t i b i o t i c i ; 6 ) U t i l i z z a r e d a t i e a p p r o f o n d i m e n t i d e l l a r i c e r c a i n t e r n a z i o n a l e p e r i n d i r i z z a r e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e , i n t e g r a r e i n t e r v e n t i p r e v e n t i v i , a c c e l e r a r e R & S p e r a n t i c i p a r e l ' A m r . L a F l e m i n g I n i t i a t i v e - r i c o r d a l a n o t a - è u n a c o l l a b o r a z i o n e i n n o v a t i v a i s t i t u i t a d a l l ' I m p e r i a l C o l l e g e d i L o n d r a e d a l l ' I m p e r i a l C o l l e g e H e a l t h c a r e N h s T r u s t , c h e r i u n i s c e r i c e r c a t o r i , r e s p o n s a b i l i p o l i t i c i , m e d i c i , e s p e r t i d i c o m p o r t a m e n t o , p a r t n e r p u b b l i c o - p r i v a t i p e r f o r n i r e c o m p e t e n z e e a b i l i t à p e r o f f r i r e s o l u z i o n i a d e g u a t e a l l ' A m r s u s c a l a g l o b a l e . G s k è d i v e n t a t o i l p r i m o p a r t n e r f o n d a t o r e d e l l ' i n i z i a t i v a , i m p e g n a n d o s i a s t a n z i a r e 4 5 m i l i o n i d i s t e r l i n e d i f i n a n z i a m e n t i n e l 2 0 2 4 e s o s t e n e n d o l a m i s s i o n e d i F l e m i n g p e r c o n t r i b u i r e a c o n t r a s t a r e l ' A m r i n t u t t o i l m o n d o , d e f i n e n d o u n a s e r i e d i ' G r a n d i s f i d e ' . U n a d e l l e n u o v e i n i z i a t i v e d i r i c e r c a m i r a a t r o v a r e s o l u z i o n i a u n o d e i p r i n c i p a l i o s t a c o l i s c i e n t i f i c i a l l ' A m r : s u p e r a r e l e d i f e s e d e i b a t t e r i G r a m - n e g a t i v i , u n a d e l l e m i n a c c e p i ù p r e o c c u p a n t i p e r l a s a l u t e u m a n a . Q u e s t i b a t t e r i ( t r a c u i E s c h e r i c h i a c o l i e K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e ) h a n n o u n c o m p l e s s o s i s t e m a d i d i f e s a d e l l ' i n v o l u c r o c e l l u l a r e c h e i m p e d i s c e a g l i a n t i b i o t i c i d i a c c u m u l a r s i a l l ' i n t e r n o d e l l a c e l l u l a . C o n c e n t r a n d o l a p o t e n z a d e i s u p e r c o m p u t e r s u i s u p e r b a t t e r i , c h i m i c i , m i c r o b i o l o g i e d e s p e r t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d e l D r u g D i s c o v e r y H u b d e l l ' I m p e r i a l C o l l e g e c o l l a b o r e r a n n o c o n g l i s c i e n z i a t i d i G s k e A g i l e n t T e c h n o l o g i e s p e r u t i l i z z a r e l ' a u t o m a z i o n e a v a n z a t a e g e n e r a r e n u o v i s e t d i d a t i s u d i v e r s e m o l e c o l e p e r c r e a r e u n m o d e l l o d i I a / a p p r e n d i m e n t o a u t o m a t i c o c h e m i g l i o r e r à l a c a p a c i t à d i p r o g e t t a r e a n t i b i o t i c i p e r i n f e z i o n i d a G r a m - n e g a t i v i m u l t i r e s i s t e n t i . Q u e s t i d a t i e i m o d e l l i d i I a s a r a n n o m e s s i a d i s p o s i z i o n e d e g l i s c i e n z i a t i d i t u t t o i l m o n d o n e l l a s p e r a n z a d i a c c e l e r a r e l o s v i l u p p o d i u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d i a n t i m i c r o b i c i . I n u n a s e c o n d a s f i d a a n n u n c i a t a o g g i , g l i s c i e n z i a t i g u i d e r a n n o l a s c o p e r t a d i n u o v i f a r m a c i p e r c o m b a t t e r e l e i n f e z i o n i f u n g i n e , a p a r t i r e d a l l ' A s p e r g i l l u s . C i r c a 2 m i l i o n i d i c a s i d i i n f e z i o n e d a A s p e r g i l l u s s i v e r i f i c a n o o g n i a n n o , c o n t a s s i d i m o r t a l i t à s u p e r i o r i a l 4 6 % ( n e i p a z i e n t i i n t e r a p i a i n t e n s i v a a d a l t o r i s c h i o ) , a c u i s i a g g i u n g e l a d i f f u s i o n e d e l l a r e s i s t e n z a a n t i f u n g i n a . A t t u a l m e n t e e s i s t o n o s o l o 4 t i p i d i f a r m a c i , c h e i n g e n e r e a g i s c o n o s u g l i s t e s s i s i t i a l l ' i n t e r n o d e l l e c e l l u l e f u n g i n e . Q u e s t o n u o v o p r o g r a m m a u t i l i z z e r à l ' I a p e r i d e n t i f i c a r e l e v u l n e r a b i l i t à u n i c h e d e i f u n g h i , a l f i n e d i s u p p o r t a r e l o s v i l u p p o d i n u o v i f a r m a c i m i r a t i . U n t e r z o t e a m d i e s p e r t i i n i z i e r à a m o d e l l a r e l a r i s p o s t a i m m u n i t a r i a u m a n a a l l e i n f e z i o n i , a p a r t i r e d a l l o S t a p h y l o c o c c u s a u r e u s , u n o d e i p a t o g e n i r e s i s t e n t i a i f a r m a c i p i ù p e r i c o l o s i a l m o n d o , c h e c a u s a o l t r e 1 m i l i o n e d i d e c e s s i a l l ' a n n o . I v a c c i n i c o n t r o q u e s t o p a t o g e n o h a n n o f i n o r a f a l l i t o n e g l i s t u d i c l i n i c i a c a u s a d e l l a m a n c a n z a d i d a t i d e t t a g l i a t i e r i l e v a n t i p e r l ' u o m o s u l c o m p o r t a m e n t o b a t t e r i c o e s u l l e r i s p o s t e i m m u n i t a r i e . I l n u o v o t e a m r e p l i c h e r à , i n c o n d i z i o n i r i g o r o s a m e n t e c o n t r o l l a t e e s i c u r e , l e i n f e z i o n i d e l s i t o c h i r u r g i c o p e r f o r n i r e d a t i c h i a v e s u l l a p r o g r e s s i o n e d e l l ' i n f e z i o n e e s u l l a r i s p o s t a i m m u n i t a r i a u m a n a a l l o S . a u r e u s , u t i l i p e r l o s v i l u p p o d i n u o v i v a c c i n i . I n t o t a l e , c i r c a 5 0 r i c e r c a t o r i s a r a n n o f i n a n z i a t i d a l l a p a r t n e r s h i p G s k / F l e m i n g A m r e l a v o r e r a n n o s o p r a t t u t t o p r e s s o l e s t r u t t u r e d e l l ' I m p e r i a l C o l l e g e d i L o n d r a . L a c o l l a b o r a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e d a r à i m p u l s o a u n c a m p o d i r i c e r c a v i t a l e c h e h a v i s t o u n a f o r z a l a v o r o i n c a l o p e r l a d i f f i c o l t à a d a t t r a r r e l e n e c e s s a r i e c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e , c o m e e v i d e n z i a t o d a l r a p p o r t o d e l l ' A m r I n d u s t r y A l l i a n c e , ' L e a v i n g t h e L a b ' d e l 2 0 2 4 . T u t t i i p r o g r a m m i d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a s o n o g u i d a t i d a e s p e r t i d e l l ' I m p e r i a l C o l l e g e e d i G s k . " N e i 1 2 m e s i t r a s c o r s i d a q u a n d o a b b i a m o a n n u n c i a t o l a n o s t r a s t o r i c a p a r t n e r s h i p t r a G s k e l a F l e m i n g I n i t i a t i v e s o n o s t a t i c o m p i u t i e n o r m i p r o g r e s s i - a f f e r m a A r a D a r z i , L o r d P r o f e s s o r R e s p o n s a b i l e d e l l a F l e m i n g I n i t i a t i v e - C i a u g u r i a m o c h e q u e s t a r i c e r c a s i a u n f a r o p e r l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e s o t t o l i n e i l ' u r g e n t e n e c e s s i t à d i s f o r z i c o l l a b o r a t i v i p e r a f f r o n t a r e l a c r e s c e n t e m i n a c c i a g l o b a l e d e l l ’ A m r " . A g g i u n g e i l d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d i G s k , T o n y W o o d : " I n s i e m e a p r i r e m o n u o v i a p p r o c c i p e r l a s c o p e r t a d i n u o v i a n t i b i o t i c i e a n t i c i p e r e m o e s u p e r e r e m o l o s v i l u p p o d e l l a r e s i s t e n z a p e r t r a s f o r m a r e i l t r a t t a m e n t o e l a p r e v e n z i o n e d e l l e i n f e z i o n i g r a v i . A t t u a l m e n t e G s k d i s p o n e d i u n p r o m e t t e n t e p o r t a f o g l i o d i r i s o r s e r i l e v a n t i i n f a s e d i s v i l u p p o , m o l t e d e l l e q u a l i m i r a t e a p a t o g e n i i d e n t i f i c a t i c o m e p r i o r i t a r i d a l l ' O m s e d a l C d c s t a t u n i t e n s e . C o n t i n u e r e m o a e s s e r e l e a d e r n e l l ' i s p i r a r e u n ' a z i o n e m o l t o p i ù c o l l e t t i v a , a l i v e l l o d i i n d u s t r i a , m o n d o a c c a d e m i c o e p o l i t i c o , e c r e d o c h e l a n o s t r a p a r t n e r s h i p c o n l a F l e m i n g I n i t i a t i v e r a p p r e s e n t i u n n u o v o p a s s o i m p o r t a n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e " . S e c o n d o H u g h B r a d y , p r o f e s s o r e e p r e s i d e n t e d e l l ' I m p e r i a l C o l l e g e d i L o n d r a , " l ' A m r è u n a s f i d a g l o b a l e c h e n e s s u n l a b o r a t o r i o o i s t i t u z i o n e p u ò r i s o l v e r e d a s o l o . A f f r o n t a r e l ' a u m e n t o d e l l e i n f e z i o n i r e s i s t e n t i a i f a r m a c i p u ò e s s e r e f a t t o s o l o r i u n e n d o u n ' a m p i a g a m m a d i c o m p e t e n z e , p r o v e n i e n t i d a s c i e n z a , i n d u s t r i a e p o l i t i c a , i n s i e m e a l c o i n v o l g i m e n t o d e l p u b b l i c o " . Q u e s t e " a m b i z i o s e i n i z i a t i v e d i r i c e r c a - c o n c l u d e T i m O r c h a r d , p r o f e s s o r e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l l ' I m p e r i a l C o l l e g e H e a l t h c a r e N h s T r u s t - s o n o u n f a n t a s t i c o e s e m p i o d i q u e s t o t i p o d i c o l l a b o r a z i o n e e d i c o m e l a F l e m i n g I n i t i a t i v e a n d r à a b e n e f i c i o s i a d e l l e c o m u n i t à l o c a l i c h e d i q u e l l e g l o b a l i " .