R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V e d e r e l a s i n i s t r a p a r l a r e d i l i b e r t à d i s t a m p a , e p o i a s s i s t e r e a g l i a t t a c c h i s c o m p o s t i a M a u r i z i o B e l p i e t r o , c u i v a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à , è l a p r o v a p l a s t i c a d e l c o r t o c i r c u i t o n e l q u a l e v i v e c e r t a p a r t e p o l i t i c a . I g i o r n a l i s t i v a n n o r i s p e t t a t i , a n c h e s e n o n s o n o n e l l e g r a z i e d e l P d , c o s ì c o m e l a l i b e r t à d i s t a m p a c h e v a t u t e l a t a i n t o t o , e n o n s o l o q u a n d o a t t a c c a l ’ a v v e r s a r i o p o l i t i c o d i t u r n o " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a L u c a T o c c a l i n i .