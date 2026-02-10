R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i c o n l a m i n i s t r a S a n t a n c h è n o n p u ò p i ù c o n t i n u a r e c o n l a t e c n i c a d e l l o s t r u z z o : l a s u a t e s t a s o t t o l a s a b b i a n o n è q u e l l a d e g l i i t a l i a n i , c h e i n v e c e v e d o n o t u t t a l ’ i n o p p o r t u n i t à p o l i t i c a e i s t i t u z i o n a l e d i u n a m i n i s t r a p l u r i n d a g a t a e r i n v i a t a a g i u d i z i o . D o p o l a n o t i z i a d i o g g i d e l l ’ e n n e s i m a i n d a g i n e a s u o c a r i c o , è c h i a r o c h e l a s u a p e r m a n e n z a a l m i n i s t e r o d e l t u r i s m o è d e l t u t t o i n s o s t e n i b i l e , i n p r i m i s p e r t u t e l a r e l e s t e s s e i s t i t u z i o n i . L a d o m a n d a è : G i o r g i a M e l o n i i n t e n d e c o n t i n u a r e a d i f e n d e r e i p r o p r i a m i c i o l a c r e d i b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i ? ” . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .