R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A m e q u e l l o c h e n o n p i a c e d i G i o r g i a M e l o n i è i n n a n z i t u t t o l a p o l i t i c a i n t e r n a , a n c h e p e r c h é l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o è m o l t o b r a v a a c o m u n i c a r e , p e r ò n e l f r a t t e m p o s o n o s a l i t e l a p r e s s i o n e f i s c a l e , q u i n d i l e t a s s e , c i s o n o p i ù t a s s e , c o s t a d i p i ù l a v i t a e c o m e s e n o n b a s t a s s e , c a r o V e s p a , c ' è i l d e b i t o p u b b l i c o c h e s a l e " . L o d i c e M a t t e o R e n z i a C i n q u e M i n u t i s u R a i 1 . " D i q u e s t e c o s e G i o r g i a M e l o n i n o n p a r l a m a i . P e r c h é ? V e l a d i c o m a l e , s e u n o a s s a l t a u n a s t a z i o n e o s p a c c a u n a v e t r i n a è e v i d e n t e c h e l a M e l o n i p u ò d i r e s i e t e d e i t e p p i s t i e n e s s u n o p a r l a d e l f a t t o c h e a l l a f i n e d e l m e s e n o n c i s i a r r i v a p i ù e n e s s u n o p a r l a d e l f a t t o c h e c i s o n o 1 9 1 . 0 0 0 i t a l i a n i c h e s e n e v a n n o . E c c o , m i p i a c e r e b b e t a n t o c h e l a M e l o n i a c c e t t a s s e u n c o n f r o n t o d a l e i c o m e f e c i i o q u a n d o e r o P r e m i e r , p r o p r i o c o n l a M e l o n i c h e a v e v a i l 3 % , p e r r a g i o n a r e d i q u e s t i o n i c o n c r e t e . D i q u e s t e n o n p a r l a m a i , e h , G i o r g i a ? M a i . S e m p r e z i t t a " .