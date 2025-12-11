R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , s u p r o p o s t a d e l P r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i e d e l M i n i s t r o d e l l a d i f e s a G u i d o C r o s e t t o , h a a p p r o v a t o , i n e s a m e p r e l i m i n a r e , d u e d e c r e t i l e g i s l a t i v i d i a t t u a z i o n e d e l l a l e g g e 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 3 , n . 2 0 1 , r e c a n t e " d i s p o s i z i o n i i n m a t e r i a d i a s s o c i a z i o n i p r o f e s s i o n a l i a c a r a t t e r e s i n d a c a l e t r a m i l i t a r i , d e l e g a a l G o v e r n o p e r l a r e v i s i o n e d e l l o s t r u m e n t o m i l i t a r e n a z i o n a l e , n o n c h é d i s p o s i z i o n i i n m a t e r i a d i t e r m i n i l e g i s l a t i v i " . 1 . D i s p o s i z i o n i i n m a t e r i a d i r e v i s i o n e d e l l o s t r u m e n t o m i l i t a r e n a z i o n a l e i n a t t u a z i o n e d e l l ' a r t i c o l o 2 , c o m m a 1 , d e l l a l e g g e 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 3 , n . 2 0 1 L ' o b i e t t i v o è i l r a g g i u n g i m e n t o p r o g r e s s i v o , e n t r o i l 2 0 3 3 , d e l l e d o t a z i o n i o r g a n i c h e c o m p l e s s i v e d e l p e r s o n a l e m i l i t a r e ( E s e r c i t o , M a r i n a , A e r o n a u t i c a ) , f i s s a t e a 1 6 0 . 0 0 0 u n i t à , g a r a n t e n d o u n r a p p o r t o f u n z i o n a l e f r a c a t e g o r i e e r u o l i i m p r o n t a t o a e f f i c i e n z a e o r g a n i c i t à . I l p r o v v e d i m e n t o m o d i f i c a i l C o d i c e d e l l ' o r d i n a m e n t o m i l i t a r e ( C O M ) s u l s i s t e m a d i r e c l u t a m e n t o e s u l l e p r o g r e s s i o n i d i c a r r i e r a . L e m i s u r e p r i n c i p a l i r i g u a r d a n o : l a r e v i s i o n e d e l l a c a r r i e r a d e g l i U f f i c i a l i c o n r i m o d u l a z i o n e d e l p e r c o r s o f o r m a t i v o i n A c c a d e m i a ( n o m i n a a d a s p i r a n t e a l s e c o n d o a n n o e S o t t o t e n e n t e a l t e r z o ) e r i c o n o s c i m e n t o d e l t r a t t a m e n t o e c o n o m i c o i n i z i a l e a g l i a s p i r a n t i ; l ' a r m o n i z z a z i o n e d e l l e f e r m e M a r e s c i a l l i , c o n l ' i n t r o d u z i o n e d i u n a f e r m a o b b l i g a t o r i a d i 5 a n n i p e r g l i A l l i e v i r e c l u t a t i t r a m i t e c o n c o r s o p u b b l i c o ; l ' a m p l i a m e n t o d e l l ' a c c e s s o d e i V o l o n t a r i i n f e r m a p r e f i s s a t a a i c o n c o r s i s t r a o r d i n a r i p e r i l r u o l o S e r g e n t i . I n o l t r e , s u l f r o n t e d e l t r a n s i t o e d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o d e i r u o l i , s o n o s t a t e i n t r o d o t t e m i s u r e t r a n s i t o r i e c h e i n n a l z a n o f i n o a l 2 0 3 3 i l l i m i t e d ' e t à a 4 0 a n n i p e r l ' a c c e s s o a i c o n c o r s i U f f i c i a l i p e r i l p e r s o n a l e g i à i n s e r v i z i o , e p r e v e d o n o c o n c o r s i s t r a o r d i n a r i p e r i l t r a n s i t o n e i r u o l i M a r e s c i a l l i p e r i m i l i t a r i i n p o s s e s s o d i s p e c i f i c h e l a u r e e . A q u e s t e s i a g g i u n g o n o c o n c o r s i s t r a o r d i n a r i p e r S e r g e n t i , a p e r t i f i n o a l 2 0 3 0 a n c h e a p e r s o n a l e c i v i l e ( c o n d i p l o m a e d e t à n o n s u p e r i o r e a 3 2 a n n i ) , i n p r e s e n z a d i s p e c i f i c h e e s i g e n z e f u n z i o n a l i . 2 . D i s p o s i z i o n i i n m a t e r i a d i r e v i s i o n e d e l l a s t r u t t u r a o r g a n i z z a t i v a e o r d i n a t i v a d e l l a s a n i t à m i l i t a r e , a i s e n s i d e l l ' a r t i c o l o 2 d e l l a l e g g e 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 3 , n . 2 0 1 I l p r o v v e d i m e n t o i n t r o d u c e u n a c o m p l e s s i v a r e v i s i o n e d e l l a s t r u t t u r a o r g a n i z z a t i v a e o r d i n a t i v a d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o m i l i t a r e s e c o n d o c r i t e r i i n t e r f o r z e e d i s p e c i a l i z z a z i o n e . A t a l f i n e , s i p r e v e d e l ' i s t i t u z i o n e d e l C o r p o u n i c o d e l l a S a n i t à m i l i t a r e , d e f i n e n d o l e m o d a l i t à p e r i l t r a n s i t o d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o p r o v e n i e n t e d a l l e F o r z e a r m a t e e d a l l ' A r m a d e i c a r a b i n i e r i . L ' e f f i c a c i a d e l l e d i s p o s i z i o n i r e l a t i v e a l l a c o s t i t u z i o n e d e l C o r p o u n i c o e a l r e l a t i v o t r a n s i t o d e l p e r s o n a l e è s t a b i l i t a a d e c o r r e r e d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 7 , a l f i n e d i c o n s e n t i r e l a n e c e s s a r i a r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l a s t r u t t u r a d e l l a S a n i t à m i l i t a r e .