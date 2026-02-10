R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o o l t r e l ’ i m b a r a z z o . L a p e r m a n e n z a d i u n a m i n i s t r a i n d a g a t a e r a g i à i n a c c e t t a b i l e ; q u e l l a d i u n a m i n i s t r a p l u r i n d a g a t a è u n o l t r a g g i o a l l e i s t i t u z i o n i d e l l a R e p u b b l i c a . G i o r g i a M e l o n i s m e t t a d i t e r g i v e r s a r e e f a c c i a c i ò c h e d a t r o p p o t e m p o è n e c e s s a r i o : c h i e d a l e d i m i s s i o n i d i D a n i e l a S a n t a n c h è ” . C o s ì i c o m p o n e n t i d e m o c r a t i c i d e l l a c o m m i s s i o n e a t t i v i t à p r o d u t t i v e d e l l a c a m e r a , A l b e r t o P a n d o l f o , V i n i c i o P e l u f f o , P a o l a D e M i c h e l i , A n d r e a G n a s s i e C h r i s t i a n D i S a n z o .