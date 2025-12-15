R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ È o r a d i s m e t t e r l a c o n i l v i t t i m i s m o d i c h i , o g n i g i o r n o , s i p r e s e n t a c o m e i m p o s s i b i l i t a t o a f a r e c i ò c h e v o r r e b b e . G o v e r n a r e s i g n i f i c a a s s u m e r s i r e s p o n s a b i l i t à , n o n l a m e n t a r s i c o n t i n u a m e n t e d e i v i n c o l i , d e i p e s i e d e i c o n t r a p p e s i , c h e v a l g o n o p e r t u t t i . M e l o n i n o n è l a p r i m a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e l l a s t o r i a i t a l i a n a e g o v e r n a r e d e n t r o l e r e g o l e è s e m p r e s t a t o p o s s i b i l e . N o n e s i s t e u n p o t e r e c h e p i e g h i i l P a e s e a i d e s i d e r i p e r s o n a l i : e s i s t o n o l e l e g g i , c h i l e a p p l i c a , c h i l e p u ò m o d i f i c a r e e c h i p u ò s o t t o p o r l e a r e f e r e n d u m . Q u e s t o è i l s i s t e m a d e m o c r a t i c o . S e n e f a c c i a u n a r a g i o n e . È t e m p o d i s p i e g a r e i f a l l i m e n t i , n o n d i c e r c a r e a l i b i ” . C o s ì l a d e m o c r a t i c a D e b o r a S e r r a c c h i a n i r i s p o n d e a l l ’ e n n e s i m o p o s t v i t t i m i s t i c o d i G i o r g i a M e l o n i . “ O g g i s e l a p r e n d e c o n i g i u d i c i – c o n c l u d e S e r r a c c h i a n i - m a l a l i s t a d e i s u o i n e m i c i i m m a g i n a r i è o r m a i m o l t o l u n g a ” .