R o m a , 2 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - “ M a t t e o S a l v i n i d e v e d a r e s p i e g a z i o n i , e d e v e f a r l o s u b i t o . P r i m a d i t u t t o s u l p e r c h é a b b i a r i c e v u t o a l M i n i s t e r o i l l e a d e r n a z i s t a T o m m y R o b i n s o n , c o n g r a v i p r e c e d e n t i p e n a l i e u n a s t o r i a d i a t t a c c h i a i p r i n c i p i d e m o c r a t i c i . U n f a t t o d i p e r s é g r a v i s s i m o , i n c o m p a t i b i l e c o n i l r u o l o d i u n m i n i s t r o d e l l a R e p u b b l i c a " . L o d i c e M a t t e o O r f i n i , d e l P d . " M a o g g i e m e r g e u n u l t e r i o r e e l e m e n t o c h e r e n d e l a v i c e n d a a n c o r a p i ù i n q u i e t a n t e . N e l v i d e o d e l l ’ i n c o n t r o c o m p a r e c h i a r a m e n t e u n ’ a l t r a p e r s o n a , a c c a n t o a l l e a d e r n a z i s t a , c o n i l v o l t o o s c u r a t o . U n d e t t a g l i o t u t t ’ a l t r o c h e m a r g i n a l e , c h e a p r e n u o v e d o m a n d e a c u i S a l v i n i c o n t i n u a a s o t t r a r s i - p r o s e g u e O r f i n i - . C h i e r a q u e l l a p e r s o n a ? P e r c h é i l s u o v o l t o è s t a t o n a s c o s t o ? A c h e t i t o l o e r a p r e s e n t e ? O s c u r a r e u n v o l t o d e n t r o u n p a l a z z o i s t i t u z i o n a l e è u n g e s t o i n q u i e t a n t e . L a t r a s p a r e n z a n o n è f a c o l t a t i v a " .