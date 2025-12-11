R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , s u p r o p o s t a d e l M i n i s t r o d e g l i a f f a r i e s t e r i e d e l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e A n t o n i o T a j a n i , h a a p p r o v a t o u n d i s e g n o d i l e g g e p e r l a r a t i f i c a e d e s e c u z i o n e d e l l ’ A c c o r d o t r a i l G o v e r n o d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a e i l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d e l l a R e p u b b l i c a d i A l b a n i a i n m a t e r i a d i c o o p e r a z i o n e s t r a t e g i c a n e i s e t t o r i d e l l ’ a s s i s t e n z a s a n i t a r i a , d e l l ’ e n e r g i a , d e l l ’ a m b i e n t e , d e l l a s i c u r e z z a e d e l l ’ i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a , d e l l a g e s t i o n e d e l l e m i g r a z i o n i , d e l l ’ e d u c a z i o n e , d e l l ’ i n n o v a z i o n e , d e l l a d i a s p o r a , d e l l a t r a s f o r m a z i o n e e c o n o m i c a e d e l l a c r e s c i t a i n t e l l i g e n t e , f a t t o a R o m a i l 1 3 n o v e m b r e 2 0 2 5 . C o m p r e s o i l t e m a m i g r a n t i : c o l l a b o r a z i o n e p e r c o n t r a s t a r e l ’ i m m i g r a z i o n e i r r e g o l a r e , i n c l u s e i n i z i a t i v e i s p i r a t e a l P i a n o M a t t e i e a l l ’ E U G l o b a l G a t e w a y . L ’ o b i e t t i v o è p o t e n z i a r e i l p a t t u g l i a m e n t o m a r i t t i m o a l b a n e s e e s v i l u p p a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e i n v i s t a d e l p a t t o U E s u m i g r a z i o n e e a s i l o . L ’ A c c o r d o ( d e n o m i n a t o “ A c c o r d o Q u a d r o G 2 G ” ) , f r u t t o d i u n n e g o z i a t o a v v i a t o n e l g i u g n o 2 0 2 5 , i s t i t u i s c e u n q u a d r o o r g a n i c o e s i s t e m a t i c o p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e b i l a t e r a l e , c o n s o l i d a n d o i l e g a m i s t o r i c i e c u l t u r a l i e s u p p o r t a n d o i l p r o c e s s o d i a d e s i o n e d e l l ’ A l b a n i a a l l ’ U n i o n e E u r o p e a . D i s e g u i t o a l c u n e t r a l e p r i n c i p a l i a r e e d i i n t e r v e n t o . E n e r g i a : p r o m o z i o n e d i r i n n o v a b i l i , e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , u s o s o s t e n i b i l e d e l l e r i s o r s e n a t u r a l i e r e a l i z z a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e p e r l o s t o c c a g g i o . A m b i e n t e : t u t e l a a m b i e n t a l e , s o s t e n i b i l i t à e m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à n e l l ’ a r e a a d r i a t i c o - i o n i c a , c o n f o c u s s u b i o d i v e r s i t à , g e s t i o n e r i f i u t i , e c o n o m i a c i r c o l a r e , t r a t t a m e n t o d e l l e a c q u e e b o n i f i c h e . S i c u r e z z a e d i f e s a : r a f f o r z a m e n t o d e l l a c o o p e r a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l a d i f e s a e d e l l e r e l a t i v e i n d u s t r i e , d e f i n e n d o n e a r e e , f o r m e e m o d a l i t à . P r o t e z i o n e c i v i l e : m o d e r n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i d i e m e r g e n z a i n A l b a n i a , i n t e r o p e r a b i l i t à , u t i l i z z o d e l n u m e r o u n i c o 1 1 2 e i n t e g r a z i o n e d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e . M E d a n c o r a . G i u s t i z i a e a f f a r i i n t e r n i : c o o p e r a z i o n e c o n t r o l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a , t e r r o r i s m o , r i c i c l a g g i o , t r a f f i c o d i e s s e r i u m a n i e s t u p e f a c e n t i , o l t r e a l t r a s f e r i m e n t o d e i c o n d a n n a t i . I n f r a s t r u t t u r e : s v i l u p p o d i i n f r a s t r u t t u r e f i s i c h e e d i g i t a l i t r a m i t e p r o g e t t i c o n g i u n t i , s t u d i d i f a t t i b i l i t à e s c a m b i o d i c o m p e t e n z e . S a n i t à : m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à , a c c e s s i b i l i t à e d e f f i c i e n z a d e i s e r v i z i s a n i t a r i a l b a n e s i , p r o m u o v e n d o l ’ u s o d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e . A g r i b u s i n e s s : i n i z i a t i v e s u a g r i c o l t u r a s o s t e n i b i l e , t r a s f o r m a z i o n e e s i c u r e z z a a l i m e n t a r e , e t e c n o l o g i e p e r l ’ a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o e l a p r e v e n z i o n e d e i d i s a s t r i . T u r i s m o : s v i l u p p o d i m o d e l l i s o s t e n i b i l i e p r o g e t t i c o m u n i p e r l a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e . I n n o v a z i o n e e r i c e r c a : r a f f o r z a m e n t o d e l l a c o o p e r a z i o n e a c c a d e m i c a , s c i e n t i f i c a e t e c n o l o g i c a , c o n p r o g r a m m i c o n g i u n t i c h e c o i n v o l g o n o a n c h e l a d i a s p o r a , s o s t e g n o a l l e s t a r t - u p e u s o d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e , i n c l u s a l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I s t r u z i o n e e f o r m a z i o n e : c o o p e r a z i o n e e d u c a t i v a e c u l t u r a l e , f a v o r e n d o l ’ a p p r e n d i m e n t o r e c i p r o c o d e l l e l i n g u e ( a l b a n e s e i n I t a l i a , i t a l i a n o i n A l b a n i a ) , l a m o b i l i t à e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l e q u a l i f i c h e . D i a s p o r a e s c a m b i c u l t u r a l i : p r o m o z i o n e d e l l ’ i d e n t i t à c u l t u r a l e e l i n g u i s t i c a a t t r a v e r s o p i a t t a f o r m e , c o n t e n u t i d i g i t a l i e a c c e s s o r e c i p r o c o a i c a n a l i p u b b l i c i . L ’ A c c o r d o p r e v e d e u n q u a d r o d i a t t u a z i o n e d e i p r o g e t t i , s e l e z i o n a t i i n b a s e a c r i t e r i c o n d i v i s i e c o o r d i n a t i d a u n C o m i t a t o C o n g i u n t o d i C o o p e r a z i o n e , c h e p u ò e s s e r e a f f i a n c a t o d a u n S e g r e t a r i a t o T e c n i c o C o n g i u n t o .