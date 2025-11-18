R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I t a l i a è i n t r a p p o l a t a n e l l a s t a g n a z i o n e e s i a v v i a a e s s e r e p e n u l t i m a t r a i 2 7 P a e s i d e l l ’ U n i o n e p e r c r e s c i t a n e l 2 0 2 6 , c o n t i n u a n d o a p e r d e r e t e r r e n o r i s p e t t o a l r e s t o d ’ E u r o p a . S e n z a i l P n r r , c h e F r a t e l l i d ’ I t a l i a n o n h a v o t a t o , s a r e m m o g i à s c i v o l a t i i n r e c e s s i o n e " . C o s ì A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " I l P a e s e è f e r m o , p a r a l i z z a t o d a u n a p o l i t i c a e c o n o m i c a d e l t u t t o i n a d e g u a t a e p r i v a d i r i s u l t a t i . E m e n t r e l ’ e c o n o m i a r i s t a g n a , i l g o v e r n o r i c o r r e a i c o n s u e t i d i v e r s i v i : p o l e m i c h e c o s t r u i t e a d a r t e c o n t r o i l Q u i r i n a l e , a t t a c c h i a l l e i s t i t u z i o n i i n d i p e n d e n t i , l a r i p r o p o s i z i o n e d e l l ’ A u t o n o m i a D i f f e r e n z i a t a e p e r s i n o l ’ i p o t e s i d i u n n u o v o c o n d o n o e d i l i z i o , t u t t e m o s s e d e t t a t e e s c l u s i v a m e n t e d a c a l c o l i e l e t t o r a l i . D i f r o n t e a u n q u a d r o c o s ì s e r i o , è i n t o l l e r a b i l e c h e l a m a g g i o r a n z a s p r e c h i t e m p o e d e n e r g i e i n m a n o v r e d i d i s t r a z i o n e i n v e c e d i o c c u p a r s i d a v v e r o d i c r e s c i t a , l a v o r o e s e r v i z i . B a s t a p r o p a g a n d a : i l P a e s e h a b i s o g n o d i r i s p o s t e c o n c r e t e , n o n d e l l ’ e n n e s i m o t e a t r i n o p o l i t i c o " .