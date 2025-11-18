Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Italia è intrappolata nella stagnazione e si avvia a essere penultima tra i 27 Paesi dellUnione per crescita nel 2026, continuando a perdere terreno rispetto al resto dEuropa. Senza il Pnrr, che Fratelli dItalia non ha votato, saremmo già scivolati in recessione". Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria del Partito democratico. "Il Paese è fermo, paralizzato da una politica economica del tutto inadeguata e priva di risultati. E mentre leconomia ristagna, il governo ricorre ai consueti diversivi: polemiche costruite ad arte contro il Quirinale, attacchi alle istituzioni indipendenti, la riproposizione dellAutonomia Differenziata e persino lipotesi di un nuovo condono edilizio, tutte mosse dettate esclusivamente da calcoli elettorali. Di fronte a un quadro così serio, è intollerabile che la maggioranza sprechi tempo ed energie in manovre di distrazione invece di occuparsi davvero di crescita, lavoro e servizi. Basta propaganda: il Paese ha bisogno di risposte concrete, non dellennesimo teatrino politico".