R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o l a s o l i d a r i e t à m i a p e r s o n a l e e d e l G o v e r n o a l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , P a o l o Z a n g r i l l o , p e r g l i i n s u l t i s u b i t i m e n t r e p a r t e c i p a v a a l l a F e s t a d e l P d d i T o r i n o . I l c o n f r o n t o p o l i t i c o , a n c h e a c c e s o , n o n d e v e m a i t r a s f o r m a r s i i n a g g r e s s i o n e v e r b a l e o m a n c a n z a d i r i s p e t t o . S e r v e d a p a r t e d i t u t t i l a r e s p o n s a b i l i t à d i a b b a s s a r e i t o n i e d i c o n t r i b u i r e a u n d i b a t t i t o p u b b l i c o c i v i l e e c o s t r u t t i v o " . L o d i c h i a r a l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i .