R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o l a s o l i d a r i e t à m i a p e r s o n a l e e d e l g r u p p o p a r l a m e n t a r e c h e h o l ’ o n o r e d i d i r i g e r e a l m i n i s t r o d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e P a o l o Z a n g r i l l o , v i t t i m a d i i n s u l t i a l l a F e s t a d e l l ’ U n i t à a T o r i n o . Q u e s t i e p i s o d i t e s t i m o n i a n o u l t e r i o r m e n t e d i u n c l i m a d i i n t o l l e r a n z a i n a c c e t t a b i l e , f o m e n t a t o d a c h i n o n r i e s c e a m i s u r a r s i s e c o n d o r e g o l e d i c i v i l e c o n f r o n t o ” . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L u c i o M a l a n .