Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Esprimo la solidarietà mia personale e del gruppo parlamentare che ho lonore di dirigere al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, vittima di insulti alla Festa dellUnità a Torino. Questi episodi testimoniano ulteriormente di un clima di intolleranza inaccettabile, fomentato da chi non riesce a misurarsi secondo regole di civile confronto. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli dItalia, Lucio Malan.