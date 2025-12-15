R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i i n c h e m o n d o v i v e ? H a i d e a d i q u a l i s i a n o l e c o n d i z i o n i d e g l i i t a l i a n i o g g i ? A l c u n i n o n h a n n o n e m m e n o i s o l d i p e r p o t e r s e l o p e r m e t t e r e u n k e b a b , p e r c h é i l c o s t o d e l l a v i t a c o n t i n u a a d a u m e n t a r e n e l n o s t r o P a e s e . I l c a r r e l l o d e l l a s p e s a c o s t a s e m p r e d i p i ù : c o s t a d i p i ù i l p a n e , c o s t a d i p i ù l a p a s t a , c o s t a n o d i p i ù l e v e r d u r e e g l i s t i p e n d i c o n t i n u a n o a d i m i n u i r e . S o n o i p i ù b a s s i i n E u r o p a " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e i G i o v a n i D e m o c r a t i c i , V i r g i n i a L i b e r o , i n n u n v i d e o s u i s o c i a l . " I l g o v e r n o c o s a s t a f a c e n d o ? H a f a t t o u n t a g l i o d i 1 0 0 m i l i o n i a l f o n d o p e r l ’ i n c l u s i o n e p e r i p i ù p o v e r i . L a s m e t t a d i s f o t t e r e g l i i t a l i a n i , l a s m e t t a d i u r l a r e d a i p a l c h i c o n g l i a p p l a u s i c o m a n d a t i e t o r n i a c o m p r e n d e r e c o s ’ è l a v i t a v e r a d e i c i t t a d i n i c h e d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e . P r o v i a t o r n a r c i i n u n s u p e r m e r c a t o , p r o v i a t o r n a r c i c o i p i e d i p e r t e r r a , p e r c h é è c o s ì c h e s i p u ò d a v v e r o r a p p r e s e n t a r e l ’ I t a l i a " . " Q u e s t o n o n l o r a c c o n t a t e n é l e i n é T e l e M e l o n i p e r c h é v i p r e o c c u p a t e s o l t a n t o d i q u e l l i c h e s o n o i v o s t r i i n t e r e s s i e q u e l l i d e i v o s t r i a m i c i . L e c h i e d o c h i a r a m e n t e : c o s a a v e t e f a t t o i n q u e s t i t r e a n n i d i g o v e r n o p e r a i u t a r e g l i i t a l i a n i ? G l i e l o d i c o i o : n u l l a " .