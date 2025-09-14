R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C o l p i s c e e a m a r e g g i a c h e u n m i n i s t r o d e l l a R e p u b b l i c a a n z i c h é d i s c u t e r e d e l t e m a , a s s a i i m p o r t a n t e d e l l a c i t t a d i n a n z a , s u c u i e r a s t a t o i n v i t a t o d a l P d d i T o r i n o a c o n f r o n t a r s i n e l l a f e s t a d e l l ’ u n i t à , a b b i a v o l u t o c o g l i e r e l ’ o c c a s i o n e p e r u n a a p r i r e u n a i n c o m p r e n s i b i l e p o l e m i c a s u l l a s i c u r e z z a c i t t a d i n a ( c h e p e r a l t r o s a r e b b e c o m p e t e n z a d e l s u o c o l l e g a m i n i s t r o ) e s u l l a a m m i n i s t r a z i o n e g u i d a t a d a l P a r t i t o d e m o c r a t i c o " . C o s ì i l s e n a t o r e t o r i n e s e d e l P d , A n d r e a G i o r g i s . " E c o l p i s c e e a m a r e g g i a c h e p o i s u l l a f a l s a r i g a d e l l a p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o p r o v i a d a s s u m e r e p u r e l a p a r t e d e l l a v i t t i m a e c o n t i n u i a d a l i m e n t a r e u n c l i m a d i c o n f l i t t o e d i t e n s i o n e ” .