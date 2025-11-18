R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c o n t r o i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a è s t a t o u n a t t a c c o v e r g o g n o s o , e i l p r i m o a v e r g o g n a r s e n e d o v r e b b e e s s e r e B i g n a m i e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i d o v r e b b e d i r e q u a l c o s a . L a v e r i t à è c h e d i f r o n t e a d u n a l e g g e d i b i l a n c i o c h e n o n r i s o l v e a l c u n p r o b l e m a d e i c i t t a d i n i d e l n o s t r o P a e s e , c o m e a l s o l i t o , q u e s t a d e s t r a c e r c a i n t u t t i i m o d i d i d i s t r a r r e l ’ a t t e n z i o n e " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d a i m i c r o f o n i d e l T g 3 .