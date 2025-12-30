R o m a , 3 0 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a P r e s i d e n t e M e l o n i e s u l t a p e r l e r a t e d e i 2 0 9 m i l i a r d i c h e a b b i a m o p o r t a t o n o i e s u c u i l o r o s i a s t e n e v a n o m e n t r e c i u r l a v a n o “ c r i m i n a l i ” i n p a n d e m i a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e . " S a l v i n i f a u n t e a t r i n o c o n t r o i n v i i d i a r m i i n U c r a i n a e a u m e n t o d e l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e ( a l t r o c h e c a n c e l l a z i o n e d e l l a “ F o r n e r o ” ! ) e p o i v o t a e n t r a m b i . T a j a n i p r o m e t t e v a p e n s i o n i m i n i m e a 1 . 0 0 0 e u r o p e r t u t t i e i n v e c e h a n n o t a g l i a t o l e p e n s i o n i d i c i t t a d i n a n z a e i n M a n o v r a m e t t o n o 3 e u r o n e i c e d o l i n i d e i p e n s i o n a t i m i n i m i . S e m b r a u n c i r c o m a p u r t r o p p o è l a r e a l t à . E n o n f a r i d e r e " , a g g i u n g e i l l e a d e r d e l M 5 s .