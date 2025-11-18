( A d n k r o n o s ) - " L ' I t a l i a n o n p u ò e s s e r e d i n u o v o u n P a e s e a c r e s c i t a z e r o e f a n a l i n o d i c o d a i n E u r o p a c o m e d i c o n o i n u m e r i d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . I o n o n c i s t o " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " O g g i h o i n c o n t r a t o t a n t e p e r s o n e c o n c u i p o s s i a m o t o r n a r e a c o r r e r e . I g i o v a n i c h e a C a s e r t a s t u d i a n o e s i i m p e g n a n o p e r e s s e r e i m i g l i o r i n e l l a m a n i f a t t u r a . I m p r e s e d e l s e t t o r e a g r o a l i m e n t a r e c h e r i e s c o n o a c r e a r e l a v o r o e d e c c e l l e n z a n o n o s t a n t e i c o s t i , l e t a s s e e l a b u r o c r a z i a c h e a u m e n t a n o . G l i i n f a t i c a b i l i c o m m e r c i a n t i d i C a s a l n u o v o , c h e h o v i s t o l a v o r a r e s o t t o l a p i o g g i a a n c h e q u a n d o m a n c a n o l e i n f r a s t r u t t u r e e i s e r v i z i c h e s e r v o n o , m e n t r e i l c a r o v i t a e i l c r o l l o d e g l i s t i p e n d i r e a l i f i a c c a i c o n s u m i a i l o r o b a n c h i " . " L ' h o d e t t o a g l i i m p r e n d i t o r i c h e h o a s c o l t a t o o g g i : n o i c i s i a m o p e r t a g l i a r e b u r o c r a z i a , c o s t i d e l l e b o l l e t t e e i n c e n t i v a r e n u o v i i n v e s t i m e n t i . S i p u ò f a r e , r i v e d e n d o g l i a c c o r d i s u l R i a r m o p e r i n v e s t i r e s u m o d e l l i d i i n t e r v e n t o c o n c u i a b b i a m o f a t t o g i à c o r r e r e i l P a e s e c o m e T r a n s i z i o n e 4 . 0 e D e c o n t r i b u z i o n e S u d . S i p u ò f a r e " .