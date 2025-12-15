R o m a , 1 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - L a c o n f e r e n z a s t a m p a d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i o r g a n i z z a t a d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A s s o c i a z i o n e d e l l a s t a m p a p a r l a m e n t a r e s i s v o l g e r à a R o m a i l 9 g e n n a i o 2 0 2 6 a l l e 1 1 n e l l ’ a u l a d e i G r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , i n v i a d i C a m p o M a r z i o 7 8 . L ’ a c c e s s o s a r à c o n s e n t i t o f i n o a l l e o r e 1 0 . L o r e n d e n o t o l ' O d g .