Roma, 15 dic (Adnkronos) - La conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni organizzata dal Consiglio nazionale dellOrdine dei giornalisti in collaborazione con lAssociazione della stampa parlamentare si svolgerà a Roma il 9 gennaio 2026 alle 11 nellaula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, in via di Campo Marzio 78. Laccesso sarà consentito fino alle ore 10. Lo rende noto l'Odg.