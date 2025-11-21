S t r e s a ( V b ) , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l c a s o " l e g a t o a l l e p a r o l e d i F r a n c e s c o G a r o f a n i , c o n s i g l i e r e d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , " è c h i u s o , s i è c h i u s o v e l o c e m e n t e e d è u n b e n e c h e s i s i a c h i u s o . N o n h o m a i a v u t o n e m m e n o i l m i n i m o i l s o s p e t t o c h e c i f o s s e u n c o m p l o t t o d e n t r o l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a c o n t r o i l G o v e r n o , c o n t r o l a p r e m i e r M e l o n i " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , i n t e r v e n e n d o a l f o r u m d e l l a F o n d a z i o n e i n i z i a t i v a E u r o p a . F r a t e l l i d ' I t a l i a " c h i e d e v a d e l l e s p i e g a z i o n i c h e p o i s o n o a r r i v a t e - h a a g g i u n t o - e i l c a s o s i è c h i u s o v e l o c e m e n t e , p e r c h è s i è c a p i t o c h e n o n c ' e r a n e s s u n c o m p l o t t o . F o r s e q u a l c u n o d o v r e b b e s o p p e s a r e u n p o ' l e p a r o l e , i l u o g h i i n c u i s i p a r l a , a m e n o n p i a c e q u e s t a p o l i t i c a f a t t a d i g o s s i p , d i s p i a t e , d i p a r o l e m e z z e v e r e , m e z z e f a l s e , d a i b u c h i d e l l a s e r r a t u r a . P r e f e r i r e i u n c o n f r o n t o f a t t o s u l l e i d e e , c h e m a g a r i c i d i v i d o n o a n c h e m o l t o , m a n o n q u e s t o s t i l l i c i d i o d i g i o r n a l i s m o s c a n d a l i s t i c o " . " I n q u e s t i a n n i a b b i a m o s d o g a n a t o d i t u t t o : a g e n t i p r o v o c a t o r i c h e s i i n f i l a n o n e i g r u p p i g i o v a n i l i f i n g e n d o s i d i e s s e r e a m i c o ; g i o r n a l i s t i c h e p u b b l i c a n o l i b r i s u l l e c h a t r u b a t e a i G r u p p i p a r l a m e n t a r i ; a b b i a m o d e f i n i t o g i o r n a l i s m o l a d i f f u s i o n e d i c o n v e r s a z i o n i p r i v a t e c h e n o n a v e v a n o n e s s u n a r a g i o n e d i e s s e r e e s p o s t e a l p u b b l i c o l u d i b r i o . T u t t o q u e s t o p e r c h è c ' e r a l a c o n v i n z i o n e c h e p o t e s s e d a n n e g g i a r e i l G o v e r n o , l ' v v e r s a r i o . A m e - h a r i b a d i t o C i r i a n i - q u e s t a c o s a d e l f a n g o , q u e s t o m o d o d i f a r e p o l i t i c a n o n p i a c e , p r e f e r i r e i c h e l a p o l i t i c a s i f a c e s s e i n a l t r i m o d i . I n q u e s t o m o m e n t o i l P a e s e è d i f r o n t e a s f i d e m o l t o c o m p l e s s e s o p r a t t u t t o i n p o l i t i c a e s t e r a e d è b e n e c h e i v e r t i c i d e l l I s t i t u z i o n i , P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a e p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , c o l l a b o r i n o i n m a n i e r a a r m o n i c a : n a t u r a l m e n t e r a p p r e s e n t a n o m o n d i d i v e r s i , f a n n o m e s t i e r i d i v e r s i m a è g i u s t o c h e s i r i s p e t t i n o e c h e l a v o r i n o p e r i l b e n e d e l l ' I t a l i a " . Q u i n d i p e r i l m i n i s t r o è " f a n t a p o l i t i c a " c h e q u a l c u n o l a v o r i p e r i n d e b o l i r e i l Q u i r i n a l e .