R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i h a d e l i b e r a t o l a d e t e r m i n a z i o n e d e l n u m e r o m a s s i m o d e l l e o n o r i f i c e n z e d a c o n f e r i r e n e l l ’ a n n o 2 0 2 6 , a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 3 , c o m m a 3 , d e l l a l e g g e n . 1 7 8 d e l 1 9 5 1 , i s t i t u t i v a d e l l ’ O r d i n e a l m e r i t o d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a . I l c o n t i n g e n t e p e r i l 2 0 2 6 è d e t e r m i n a t o i n 3 . 5 0 0 u n i t à , r i p a r t i t e n e l l e c i n q u e c l a s s i ( C a v a l i e r e d i G r a n C r o c e 2 0 , G r a n d e u f f i c i a l e 8 0 , C o m m e n d a t o r e 3 0 0 , U f f i c i a l e 5 0 0 , C a v a l i e r e 2 . 6 0 0 ) , c o n f e r m a n d o l a q u o t a p r e v i s t a p e r l ’ a n n o 2 0 2 5 .