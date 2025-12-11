Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato la determinazione del numero massimo delle onorificenze da conferire nellanno 2026, ai sensi dellarticolo 3, comma 3, della legge n. 178 del 1951, istitutiva dellOrdine al merito della Repubblica Italiana. Il contingente per il 2026 è determinato in 3.500 unità, ripartite nelle cinque classi (Cavaliere di Gran Croce 20, Grande ufficiale 80, Commendatore 300, Ufficiale 500, Cavaliere 2.600), confermando la quota prevista per lanno 2025.