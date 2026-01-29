R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , s u p r o p o s t a d e l P r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i , d ' i n t e s a c o n i l M i n i s t r o p e r l o s p o r t e i g i o v a n i A n d r e a A b o d i e c o n i l M i n i s t r o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i t r a s p o r t i M a t t e o S a l v i n i , a i s e n s i d e l l a l e g g e 2 4 g e n n a i o 1 9 7 8 , n . 1 4 , v i s t i i p a r e r i f a v o r e v o l i e s p r e s s i d a l l e c o m p e t e n t i C o m m i s s i o n i p a r l a m e n t a r i , h a d e l i b e r a t o l a n o m i n a d e l l ’ a v v . A n t o n i n o G e r o n i m o L a R u s s a a P r e s i d e n t e d e l l ’ A u t o m o b i l e C l u b d ’ I t a l i a . S i l e g g e n e l l a n o t a d e l C d m .