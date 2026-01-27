CIVITAVECCHIA – Appuntamento domani alle 18 presso la libreria Giunti al Punto di corso Centocelle, con la scrittrice Giulia Caminito per la presentazione del libro “Amatissime”, riedito da Bompiani a settembre 2025. “Amatissime” è un’autobiografia letteraria, un saggio-memoir che unisce la biografia delle autrici raccontate (Morante, Ginzburg, Masino, Bonanni, De Stefani e Bellonci) alla crescita personale e letteraria di Giulia Caminito.Fin dalle prime pagine si comprende che il libro è un omaggio della Caminito alla vita e al lavoro di scrittura di sei eccezionali autrici del Novecento italiano, che l’hanno formata e ispirata. «Continua il percorso del gruppo di lettura Pagine di Cioccolata, questa volta in collaborazione con il Gdl della libreria Giunti. Gli incontri con le autrici che fanno seguito alle nostre letture sono un’occasione preziosa, aperta anche alla partecipazione del pubblico- dichiara Annalisa Concetti, coordinatrice del gruppo Pagine di Cioccolata - il recupero delle voci delle “scrittrici dimenticate” che Giulia Caminito propone con le sue “Amatissime”, è di grande importanza per le lettrici e per i lettori, perché ci riporta storie, narrazioni e una parte di immaginario che risulta mancante nel nostro percorso culturale, già a partire dalla scuola». «Siamo onorate di aver avuto la possibilità di ospitare un’autrice che è amatissima da tutte le libraie della nostra libreria. Sarà oltremodo emozionante condividere questa esperienza con i gruppi di lettura, che riescono a regalarci ogni volta prospettive e punti di vista inediti», dichiara Silvia Gismondi, libraia di Giunti al Punto. L’evento, aperto a tutti, è organizzato dai gruppi lettura Pagine di Cioccolata e dal Gdl Giunti al Punto di Civitavecchia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA