R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , s u p r o p o s t a d e l M i n i s t r o p e r l a p r o t e z i o n e c i v i l e e l e p o l i t i c h e d e l m a r e N e l l o M u s u m e c i , h a d e l i b e r a t o l a p r o r o g a p e r d o d i c i m e s i d e l l o s t a t o d i e m e r g e n z a g i à d e l i b e r a t o i n c o n s e g u e n z a d e g l i e c c e z i o n a l i e v e n t i m e t e o r o l o g i c i c h e s i s o n o v e r i f i c a t i n e i g i o r n i 2 5 e 2 6 o t t o b r e 2 0 2 4 n e l t e r r i t o r i o d e i c o m u n i d i C a s c i a n a T e r m e L a r i , T e r r i c c i o l a , C a s t e l l i n a M a r i t t i m a , R i p a r b e l l a , P o m a r a n c e , S a n t a L u c e , P o n s a c c o e V o l t e r r a d e l l a p r o v i n c i a d i P i s a e d e i c o m u n i d i R o s i g n a n o M a r i t t i m o , C o l l e s a l v e t t i e C e c i n a d e l l a p r o v i n c i a d i L i v o r n o .