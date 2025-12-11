Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, ai sensi dellarticolo 2, comma 3, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato lapprovazione dellIntesa tra il Ministero dellinterno e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la nomina di un assistente spirituale generale a favore della componente volontaria cattolica della Protezione civile.