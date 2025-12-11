R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 2 , c o m m a 3 , l e t t e r a i ) , d e l l a l e g g e 2 3 a g o s t o 1 9 8 8 , n . 4 0 0 , s u p r o p o s t a d e l P r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i , h a d e l i b e r a t o l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l ’ I n t e s a t r a i l M i n i s t e r o d e l l ’ i n t e r n o e l a P r e s i d e n z a d e l l a C o n f e r e n z a E p i s c o p a l e I t a l i a n a p e r l a n o m i n a d i u n a s s i s t e n t e s p i r i t u a l e g e n e r a l e a f a v o r e d e l l a c o m p o n e n t e v o l o n t a r i a c a t t o l i c a d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e .