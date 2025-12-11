R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , a i s e n s i d e l l ' a r t i c o l o 8 , t e r z o c o m m a , d e l l a C o s t i t u z i o n e , h a a u t o r i z z a t o i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a l l a f i r m a d e l l ' I n t e s a t r a l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a e l ' U n i o n e B u d d h i s t a I t a l i a n a ( U B I ) s i g l a t a i l 2 0 n o v e m b r e 2 0 2 5 d a l S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o e d a l P r e s i d e n t e d e l l ' U n i o n e B u d d h i s t a I t a l i a n a , m o d i f i c a t i v a d e l l ' I n t e s a a p p r o v a t a c o n l a l e g g e 3 1 d i c e m b r e 2 0 1 2 , n . 2 4 5 . I l 1 3 m a g g i o 2 0 2 4 , l a c o n f e s s i o n e r e l i g i o s a h a r i c h i e s t o l a s t i p u l a d i u n a n u o v a i n t e s a m o d i f i c a t i v a . L a t r a t t a t i v a è s t a t a c o n d o t t a d a l l a C o m m i s s i o n e p e r l e i n t e s e c o n l e c o n f e s s i o n i r e l i g i o s e e p e r l a l i b e r t à r e l i g i o s a , i s t i t u i t a c o n d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o 1 0 a g o s t o 2 0 2 3 e s u c c e s s i v a m e n t e m o d i f i c a t a . L e m o d i f i c h e p r o p o s t e r i g u a r d a n o : i l r i c o n o s c i m e n t o d i t a l u n i t i t o l i d i s t u d i o a c c a d e m i c i r i l a s c i a t i d a I s t i t u t i a c c a d e m i c i a v e n t i p e r s o n a l i t à g i u r i d i c a , o p e r a n t i s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o e r i c o n o s c i u t i d a l l ' U B I ; l a d i s c i p l i n a d e l l a c e l e b r a z i o n e d e l m a t r i m o n i o c o n e f f e t t i c i v i l i ; l a d e s t i n a z i o n e d e l l e s o m m e d e r i v a n t i d a l l ' 8 p e r m i l l e .