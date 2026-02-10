R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " U n ’ a l t r a i n d a g i n e p e r b a n c a r o t t a a c a r i c o d e l l a m i n i s t r a d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h è , d o p o q u e l l a g i à n o t a s u l c a s o K i G r o u p . O r a a n c h e i l f a l l i m e n t o d i B i o e r a . N o n s i t r a t t a d i u n e p i s o d i o i s o l a t o , m a d e l l ’ e n n e s i m a c o n f e r m a d i u n g o v e r n o c h e c o n v i v e s t a b i l m e n t e c o n i n d a g i n i e p r o c e d i m e n t i g i u d i z i a r i e c h e , n o n o s t a n t e q u e s t o , c o n t i n u a a d a r e l e z i o n i d i l e g a l i t à a l P a e s e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " I l g o v e r n o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i è o r m a i u n g o v e r n o d i c o n d a n n a t i e p l u r i n d a g a t i , c h e p r e d i c a l e g a l i t à m e n t r e t o l l e r a s i t u a z i o n i p o l i t i c a m e n t e e m o r a l m e n t e i n c o m p a t i b i l i c o n l ’ e s e r c i z i o d i f u n z i o n i p u b b l i c h e . S a n t a n c h è a v r e b b e d o v u t o d i m e t t e r s i d a t e m p o , p e r r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i e d e i c i t t a d i n i " . " A q u e s t o p u n t o l a d o m a n d a è i n e v i t a b i l e : c h e c o s a d e v e a n c o r a s u c c e d e r e p e r c h é M e l o n i c h i e d a a S a n t a n c h è d i f a r s i d a p a r t e ? Q u a l è i l l i m i t e , s e u n l i m i t e e s i s t e , o l t r e i l q u a l e a n c h e p e r q u e s t a m a g g i o r a n z a l ’ e t i c a p u b b l i c a t o r n i a c o n t a r e q u a l c o s a ? " .