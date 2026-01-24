R o m a , 2 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n c o n t r o t r a M a t t e o S a l v i n i e T o m m y R o b i n s o n , g i à m e m b r o d e l B r i t i s h N a t i o n a l P a r t y , p a r t i t o a n t i s e m i t a e n e g a z i o n i s t a d e l l ’ O l o c a u s t o , l e a d e r d e l l ’ E n g l i s h D e f e n c e L e a g u e , m o v i m e n t o r a z z i s t a e s u p r e m a t i s t a , è i n t o l l e r a b i l e " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i . " R o b i n s o n è s t a t o c o n d a n n a t o e i n c a r c e r a t o p e r v i o l e n z e c o n t r o u n a g e n t e d i p o l i z i a , r i s s a , d r o g a , t r u f f a e v i o l a z i o n e d i o r d i n i g i u d i z i a r i e d è p o l i t i c a m e n t e v i c i n o a P u t i n - p r o s e g u e B o n e l l i - . S i t r a t t a d i u n a t t o c h e o l t r a g g i a l a s t o r i a d e m o c r a t i c a e a n t i f a s c i s t a d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a e l e g i t t i m a l ’ o d i o r a z z i a l e d e n t r o l e i s t i t u z i o n i . L a P r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i , a n c h e q u e s t a v o l t a , r i m a r r à i n s i l e n z i o ? N o n s i a f f r e t t e r à a f a r e u n p o s t s u i s u o i s o c i a l ? " . " I n t a n t o , v e n e r d ì p r o s s i m o , a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i i n a z i f a s c i s t i s a r a n n o o s p i t a t i s u i n v i t o d e l l a L e g a p e r p r e s e n t a r e l a p r o p o s t a d i “ r e m i g r a z i o n e ” , u n p r o g e t t o a p e r t a m e n t e r a z z i s t a e i n c o s t i t u z i o n a l e . A q u a n d o l e d i m i s s i o n i d i S a l v i n i , i l c u i c o m p o r t a m e n t o è i n c o m p a t i b i l e c o n l ’ i n c a r i c o c h e r i c o p r e ? " , c o n c l u d e i l p a r l a m e n t a r e A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e .