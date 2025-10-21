R o m a , 2 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o g o v e r n o s i è i n g i n o c c h i a t o d a v a n t i a g l i S t a t i U n i t i : h a f i r m a t o u n a c c o r d o c a p e s t r o s u i d a z i c h e m a s s a c r a l e n o s t r e i m p r e s e , è s t a t o u n a c o m p a r s a a l l a p a s s e r e l l a d i S h a r m e l S h e i k e n o n h a a v u t o i l c o r a g g i o d i p r o n u n c i a r e u n a s o l a p a r o l a d i c o n d a n n a p e r i l g e n o c i d i o a G a z a . M e l o n i h a t r a s f o r m a t o l ’ I t a l i a n e l l a d e p e n d a n c e d i T r u m p ” . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a a ' T h e P o s t I n t e r n a z i o n a l e ' . " M o l t i , a d e s t r a , c o n f o n d o n o l a d i p l o m a z i a c o n l a s u d d i t a n z a . C r e d o n o c h e i n c h i n a n d o s i a l p o t e n t e d i t u r n o s i o t t e n g a n o v a n t a g g i . M a T r u m p n o n è u n a l l e a t o , è u n u o m o d ’ a f f a r i . I s o r r i s i e l e p a c c h e s u l l e s p a l l e s o n o d u r a t i f i n o a l g i o r n o d e i d a z i . P o i s o n o a r r i v a t i i c o n t i : e x p o r t c r o l l a t o , i m p r e s e i n c r i s i , l a v o r a t o r i i n g i n o c c h i o . È l a r e a l t à d i u n g o v e r n o c h e h a s v e n d u t o l a s o v r a n i t à e c o n o m i c a i n c a m b i o d i u n a f o t o ” , s p i e g a B o c c i a . L ’ a l t e r n a t i v a a q u e s t o g o v e r n o “ s i c o s t r u i s c e n e l t e m p o , c o n c o e r e n z a e f a t i c a . L a s t i a m o t e s s e n d o g i o r n o d o p o g i o r n o , i n P a r l a m e n t o e n e i t e r r i t o r i , n e l l a b a t t a g l i a s u i s a l a r i , s u i d i r i t t i , s u l l ’ a m b i e n t e , p e r u n a m o d e r n a i d e a d i s v i l u p p o - d i c e l ' e s p o n e n t e d e m - . L a d e s t r a h a l a m a g g i o r a n z a n u m e r i c a i n P a r l a m e n t o , a c a u s a d e l l e d i v i s i o n i d e l l e o p p o s i z i o n i n e l 2 0 2 2 , m a n o n c r e d o s i a m a g g i o r a n z a n e l c u o r e d e l P a e s e . N e l 2 0 2 7 c i f a r e m o t r o v a r e p r o n t i c o n u n a p r o p o s t a p r o g r e s s i s t a e d e u r o p e i s t a . L a s f i d a n o n è s o l o f e r m a r e q u e s t a d e s t r a , m a p r e s e n t a r e a l l ’ I t a l i a u n ’ a l t r a i d e a d i P a e s e , r e s t i t u e n d o a g l i i t a l i a n i l a f i d u c i a c h e l a p o l i t i c a p o s s a d a v v e r o c a m b i a r e l e c o s e " .