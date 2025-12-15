Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Devo dire che ha preoccupato il discorso di Georgia Meloni ad Atreju, lho trovato un esercizio di propaganda identitaria, autoreferenziale e povero di visione, costruito più contro nemici immaginari che sui problemi del Paese". Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd a Il Rosso e il Nero su Radio1. "Nel suo intervento Meloni ha scelto ancora una volta lappartenenza identitaria ai nazionalisti di mezzo mondo, a partire da Trump, invece della tutela degli interessi concreti dellItalia e dellEuropa. È una politica estera piegata allideologia, che scambia lalleanza tra governi sovranisti per forza e sacrifica il ruolo europeo del Paese". "Ho trovato il discorso della Presidente del Consiglio pieno di livore, acrimonia, risentimento e aggressività. Aggressività che non si capisce a cosa sia dovuta. Quando governi devi dire semmai cosa stai facendo e cosa sei in grado di fare. Invece nessuna idea sul futuro, nessuna assunzione di responsabilità sul presente: solo retorica muscolare per tenere unita la propria base mentre lItalia resta ferma e più fragile.