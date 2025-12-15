R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D e v o d i r e c h e h a p r e o c c u p a t o i l d i s c o r s o d i G e o r g i a M e l o n i a d A t r e j u , l ’ h o t r o v a t o u n e s e r c i z i o d i p r o p a g a n d a i d e n t i t a r i a , a u t o r e f e r e n z i a l e e p o v e r o d i v i s i o n e , c o s t r u i t o p i ù c o n t r o n e m i c i i m m a g i n a r i c h e s u i p r o b l e m i d e l P a e s e " . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d a “ I l R o s s o e i l N e r o ” s u R a d i o 1 . " N e l s u o i n t e r v e n t o M e l o n i h a s c e l t o a n c o r a u n a v o l t a l ’ a p p a r t e n e n z a i d e n t i t a r i a a i n a z i o n a l i s t i d i m e z z o m o n d o , a p a r t i r e d a T r u m p , i n v e c e d e l l a t u t e l a d e g l i i n t e r e s s i c o n c r e t i d e l l ’ I t a l i a e d e l l ’ E u r o p a . È u n a p o l i t i c a e s t e r a p i e g a t a a l l ’ i d e o l o g i a , c h e s c a m b i a l ’ a l l e a n z a t r a g o v e r n i s o v r a n i s t i p e r f o r z a e s a c r i f i c a i l r u o l o e u r o p e o d e l P a e s e " . " H o t r o v a t o i l d i s c o r s o d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p i e n o d i l i v o r e , a c r i m o n i a , r i s e n t i m e n t o e a g g r e s s i v i t à . A g g r e s s i v i t à c h e n o n s i c a p i s c e a c o s a s i a d o v u t a . Q u a n d o g o v e r n i d e v i d i r e s e m m a i c o s a s t a i f a c e n d o e c o s a s e i i n g r a d o d i f a r e . I n v e c e n e s s u n a i d e a s u l f u t u r o , n e s s u n a a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à s u l p r e s e n t e : s o l o r e t o r i c a m u s c o l a r e p e r t e n e r e u n i t a l a p r o p r i a b a s e m e n t r e l ’ I t a l i a r e s t a f e r m a e p i ù f r a g i l e ” .