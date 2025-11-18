R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n a b b i a m o a l c u n d u b b i o c h e s i a u n a r i c o s t r u z i o n e i n f o n d a t a , p e r q u e s t o c h i e d i a m o q u e s t a s m e n t i t a " d e l c o n s i g l i e r e G a r o f a n i . " L e r i c o s t r u z i o n i s o n o o p i n i o n i d e l g i o r n a l e , n o n p e n s i a m o m i n i m a n t e c h e i l Q u i r i n a l e o r d i s c a . . . f i g u r i a m o c i , m a c i s o n o d e i v i r g o l e t t a t i , b a s t a v a s m e n t i r l i " . C o s ì G a l e a z z o B i g n a m i , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , a ' 1 0 m i n u t i ' s u R e t e 4 . " C h i s o n o i o p e r c h i e d e r e u n a s m e n t i t a a l Q u i r i n a l e , p e r c a r i t à , m a i l c o n s i g l i e r e " , " c h e i n c i d e n t a l m e n t e è s t a t o p a r l a m e n t a r e d e l P d " , p o t e v a s m e n t i r e . " S e i l Q u i r i n a l e h a r i t e n u t o d i r i s p o n d e r e s i r i s p e t t a e n o n s i c o m m e n t a , m a l a s m e n t i t a d i G a r o f a n i a n c o r a n o n c ' è " . " N o n a c c e t t i a m o l e z i o n i d i g r a m m a t i c a i s t i t u z i o n a l e d a l l e o p p o s i z i o n i " , s o t t o l i n e a . " N o n a b b i a m o t i r a t o i n m e z z o i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , s o r p r e n d e c h e l a s i n i s t r a a b b i a a p p r o f i t t a t o p e r f a r s i s c u d o c o n q u e s t a v i c e n d a e a t t a c c a r e l a l i b e r t à d i s t a m p a , e v i d e n t e m e n t e q u e l l a c h e g l i s t a a c u o r e è s o l o q u e l l a d i s i n i s t r a " . " I l P d c h e s i f a p a l a d i n o d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a o g g i h a s c a g l i a t o u n a t t a c c o v i o l e n t i s s i m o c o n t r o B e l p i e t r o e i l s u o g i o r n a l e " . E p r e c i s a , " n o n h o s e n t i t o M e l o n i " . S e m i a s p e t t a v o q u e s t o p u t i f e r i o ? " L ' u n i c a c o s a c h e m i a s p e t t a v o e n o n è a n c o r a a v v e n u t a è c h e G a r o f a n i s m e n t i s c a " . " S e p u ò s m e n t i r e , c i a s p e t t i a m o l o f a c c i a " , c o n c l u d e .