R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i h a d e l i b e r a t o s u p r o p o s t a d e l M i n i s t r o d e g l i a f f a r i e s t e r i e d e l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e A n t o n i o T a j a n i , v i s t a l a r i c h i e s t a d e l M i n i s t r o d e l l ’ a m b i e n t e e d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , i l c o l l o c a m e n t o i n p o s i z i o n e d i f u o r i r u o l o d e l m i n i s t r o p l e n i p o t e n z i a r i o F a b r i z i o L u c e n t i n i p r e s s o i l M i n i s t e r o d e l l ’ a m b i e n t e e d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , q u a l e C o n s i g l i e r e d i p l o m a t i c o a g g i u n t o e d a l 1 6 g e n n a i o 2 0 2 6 q u a l e C o n s i g l i e r e d i p l o m a t i c o . S u p r o p o s t a d e l M i n i s t r o d e l l ’ i n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i , i l c o l l o c a m e n t o i n p o s i z i o n e d i f u o r i r u o l o d e l d i r i g e n t e g e n e r a l e d i p u b b l i c a s i c u r e z z a d o t t o r A n d r e a V a l e n t i n o p r e s s o l ’ A g e n z i a n a z i o n a l e p e r l ’ a m m i n i s t r a z i o n e е l a d e s t i n a z i o n e d e i b e n i s e q u e s t r a t i e c o n f i s c a t i a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a . S u p r o p o s t a d e l M i n i s t r o d e l l ’ i n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i , l a n o m i n a a d i r i g e n t e g e n e r a l e d i p u b b l i c a s i c u r e z z a d e i d i r i g e n t i s u p e r i o r i d e l l a P o l i z i a d i S t a t o F r a n c e s c a M o n a l d i , V i n c e n z o M o d e o , L u i g i I a n d o l i e V i n c e n z o N i c o l ì . S u p r o p o s t a d e l M i n i s t r o d e l l a c u l t u r a A l e s s a n d r o G i u l i , i l c o l l o c a m e n t o i n p o s i z i o n e d i c o m a n d o d e l d o t t . N i c o l a B o r r e l l i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i p r i m a f a s c i a d e l M i n i s t e r o d e l l a c u l t u r a , p e r l o s v o l g i m e n t o d e l l ’ i n c a r i c o d i f u n z i o n e d i r i g e n z i a l e d i l i v e l l o g e n e r a l e p r e s s o l a D i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l a s o s t e n i b i l i t à e l a p r o g r a m m a z i o n e d e l s i s t e m a d e l l a f o r m a z i o n e s u p e r i o r e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ u n i v e r s i t à e d e l l a r i c e r c a .