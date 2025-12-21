R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " C o m u n q u e A l e m a n n o è d a q u a s i u n a n n o i n g a l e r a e s e m b r a t u t t o n o r m a l e . T r o p p o s i l e n z i o a t t o r n o a u n c a s o c h e è c l a m o r o s o . N o n h a r u b a t o , p i c c h i a t o , a m m a z z a t o . Q u a n t i d e l i n q u e n t i v e r i v e n g o n o l a s c i a t i a i d o m i c i l i a r i ? M a d a v v e r o è g i u s t o s c o n t a r e u n a r e c l u s i o n e c h e s o l o c h i è f a z i o s o p u ò g i u d i c a r e m e r i t a t a ? M i a s p e t t o c h e f i n a l m e n t e s i e l e v i n o v o c i s e r i e p e r l a s u a l i b e r a z i o n e , a p a r t i r e d a l C o l l e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l F r a n c e s c o S t o r a c e .